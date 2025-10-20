《宇宙 MARRY ME?》收视率达7%成最强黑马！网赞：不拖泥带水、又被崔宇植帅到啦♡

各式韩剧接连登场，除了比主演知名度之外，故事内容也是重点之一。近期在Disney+独家跟播的浪漫剧《宇宙 MARRY ME?》找来《那年，我们的夏天》崔宇植与《妈妈朋友的儿子》、《还魂》庭沼珉携手合作谱出恋曲。作品才刚开播4集就掀起极高讨论！南韩首都圈最高收视更来到7.0%，不少网友直指其中最大亮点莫过於男主角崔宇植可爱又腹黑的魅力，难怪连身边好友朴叙俊都大赞他是「浪漫喜剧之王！」

「浪漫喜剧之王」崔宇植

拥有一双眯眯眼，但电力却十足的男星崔宇植，过去曾拍过多部爱情剧。修长的身形加上精湛的演技，每次只要有他的爱情喜剧都会大受好评。这次他在《宇宙 MARRY ME?》当中饰演韩国第一糕点店「明恂堂」的第四代独子，也是行销组组长金宇宙。

果断又谨慎的个性让他深受会长、也是金宇宙奶奶的高必年（郑爱利饰演）喜爱。除了事业有成之外，金宇宙在面对爱情时带点腹黑又真诚的表现让人不自觉露出姨母笑，前四集播出后，剧迷都纷纷留言「崔宇植的角色很有趣！有塑造出帅度」、「宇植的小眼神真是...把这个宇宙坏坏的窃喜演的好迷人啊！」



节奏明快、不拖泥带水成亮点

在最新集数播出后，网友最大好评正是「不拖泥带水很赞！」、「这个节奏很好 剧情很轻快」在前两集中网友已经猜出来，金宇宙小时候车祸时遇见送给自己安慰娃娃的女孩，正是女主角柳美里（庭沼珉饰演）。

就当大家好奇两人会在何时认出对方时，第四集尾编剧就直接破题，让金宇宙透过柳美里的行李，发现女方就是送自己娃娃的小女孩。男方也化被动为主动，第三集竟然自肥主动要求拍婚纱照，还亲上了柳美里，第五集更预告有告白的桥段出现，两人相爱相杀的后续发展会如何，都让人心动不已。



柳美里身边的美男们

柳美里虽然在剧中衰事连发，但仔细看也能发现的美男们还真不少！在第四集时帅渣夫金宇柱（徐范俊饰演）因为发现女友不忠，竟立刻回头找上柳美里。柳美里则是因百货公司抽奖中了豪宅，但需要婚姻合约佐证，所以目前还是跟金宇柱维持夫妻关系，两人可能还要纠缠好一阵子。

另外百货公司的高冷常务白商贤（裴奈拏饰演）则是住在柳美里豪宅对面，几乎每天出门都会遇见对方。在面对工作或上司打压时他总是板著一张脸，不过有时又会露出腼腆笑容，稍稍流露出的反差萌模样，也让「白常务派」的粉丝快速攀升中。





《宇宙 MARRY ME?》最大反派是他？

除了甜甜的爱情线之外，《宇宙 MARRY ME?》整篇故事也围绕在这间「明恂堂」家族企业中，所发生的暗潮汹涌。由於金宇宙亮眼的表现，让另一名也有意继承家业的张应洙（高健汉饰演）备感威胁，时常祭出手段陷害金宇宙。然而说到真正的危机，不能不提到张应洙的爸爸、「明恂堂」财务与人事的最高负责人张汉求（金永敏饰演）。

张汉求疑似利用洗钱方式，持续掏空「明恂堂」资产，甚至连知情员工都在第一时间立刻杀害。城府极深的他也被认为是金宇宙小时候车祸的策画主谋，未来势必将是剧情转折的最大关键，不少人也认为张汉求一家人未来就是金宇宙最大对手，纷纷希望编剧不要太虐，可以对欧巴手下留情。

究竟未来走向会如何发展，请一定要锁定Disney+每周五六独家跟播的《宇宙 MARRY ME?》！



