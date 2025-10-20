《宇宙 MARRY ME?》收視率達7%成最強黑馬！網讚：不拖泥帶水、又被崔宇植帥到啦♡

各式韓劇接連登場，除了比主演知名度之外，故事內容也是重點之一。近期在Disney+獨家跟播的浪漫劇《宇宙 MARRY ME?》找來《那年，我們的夏天》崔宇植與《媽媽朋友的兒子》、《還魂》庭沼珉攜手合作譜出戀曲。作品才剛開播4集就掀起極高討論！南韓首都圈最高收視更來到7.0%，不少網友直指其中最大亮點莫過於男主角崔宇植可愛又腹黑的魅力，難怪連身邊好友朴敘俊都大讚他是「浪漫喜劇之王！」

「浪漫喜劇之王」崔宇植

擁有一雙瞇瞇眼，但電力卻十足的男星崔宇植，過去曾拍過多部愛情劇。修長的身形加上精湛的演技，每次只要有他的愛情喜劇都會大受好評。這次他在《宇宙 MARRY ME?》當中飾演韓國第一糕點店「明恂堂」的第四代獨子，也是行銷組組長金宇宙。

果斷又謹慎的個性讓他深受會長、也是金宇宙奶奶的高必年（鄭愛利飾演）喜愛。除了事業有成之外，金宇宙在面對愛情時帶點腹黑又真誠的表現讓人不自覺露出姨母笑，前四集播出後，劇迷都紛紛留言「崔宇植的角色很有趣！有塑造出帥度」、「宇植的小眼神真是...把這個宇宙壞壞的竊喜演的好迷人啊！」



節奏明快、不拖泥帶水成亮點

在最新集數播出後，網友最大好評正是「不拖泥帶水很讚！」、「這個節奏很好 劇情很輕快」在前兩集中網友已經猜出來，金宇宙小時候車禍時遇見送給自己安慰娃娃的女孩，正是女主角柳美里（庭沼珉飾演）。

就當大家好奇兩人會在何時認出對方時，第四集尾編劇就直接破題，讓金宇宙透過柳美里的行李，發現女方就是送自己娃娃的小女孩。男方也化被動為主動，第三集竟然自肥主動要求拍婚紗照，還親上了柳美里，第五集更預告有告白的橋段出現，兩人相愛相殺的後續發展會如何，都讓人心動不已。



柳美里身邊的美男們

柳美里雖然在劇中衰事連發，但仔細看也能發現的美男們還真不少！在第四集時帥渣夫金宇柱（徐范俊飾演）因為發現女友不忠，竟立刻回頭找上柳美里。柳美里則是因百貨公司抽獎中了豪宅，但需要婚姻合約佐證，所以目前還是跟金宇柱維持夫妻關係，兩人可能還要糾纏好一陣子。

另外百貨公司的高冷常務白商賢（裴奈拏飾演）則是住在柳美里豪宅對面，幾乎每天出門都會遇見對方。在面對工作或上司打壓時他總是板著一張臉，不過有時又會露出靦腆笑容，稍稍流露出的反差萌模樣，也讓「白常務派」的粉絲快速攀升中。





《宇宙 MARRY ME?》最大反派是他？

除了甜甜的愛情線之外，《宇宙 MARRY ME?》整篇故事也圍繞在這間「明恂堂」家族企業中，所發生的暗潮洶湧。由於金宇宙亮眼的表現，讓另一名也有意繼承家業的張應洙（高健漢飾演）備感威脅，時常祭出手段陷害金宇宙。然而說到真正的危機，不能不提到張應洙的爸爸、「明恂堂」財務與人事的最高負責人張漢求（金永敏飾演）。

張漢求疑似利用洗錢方式，持續掏空「明恂堂」資產，甚至連知情員工都在第一時間立刻殺害。城府極深的他也被認為是金宇宙小時候車禍的策畫主謀，未來勢必將是劇情轉折的最大關鍵，不少人也認為張漢求一家人未來就是金宇宙最大對手，紛紛希望編劇不要太虐，可以對歐巴手下留情。

究竟未來走向會如何發展，請一定要鎖定Disney+每週五六獨家跟播的《宇宙 MARRY ME?》！



