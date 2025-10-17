《Kpop 猎魔女团》OST《Golden》横扫全球热榜！作曲家E Jae点名想和BTS、aespa联手

Netflix全球爆红动画电影《Kpop 猎魔女团》掀起收视狂潮，主题曲《Golden》更在全球引爆话题。 这首神曲的创作人——韩裔美籍音乐人 E Jae，最近在首尔出席记者会时亲口透露，自己最想合作的K-POP艺人竟是BTS和aespa，引发粉丝热议！

E Jae在受访时被问到「最想和哪位K-POP明星合作」时毫不犹豫地说：「太多了！但我真的很想和aespa一起工作，一起写歌应该会超棒，而且风格也很契合。」她接著笑著补充：「还有BTS！如果能合作真的会是我的荣幸，尤其是柾国，他唱歌太好了，我超喜欢他！」瞬间展现真挚粉丝心。



E Jae其实是在SM娱乐当过十年练习生的前偶像候补，后来转型成为专职作曲人。 她曾经为Red Velvet写下大热神曲《Psycho》，如今再以《Kpop 猎魔女团》的主题曲《Golden》登上国际舞台，人气爆红。



《Kpop 猎魔女团》动画以韩国为背景，讲述K-POP超人气女团成员在华丽舞台背后化身「恶魔猎人」，守护世界的故事。 融合了音乐、奇幻、动作与韩风美学，开播后便横扫全球观众的心。 《Kpop 猎魔女团》不仅登上Netflix全球TOP 10英语电影榜长达数周，OST《Golden》更在美国Billboard Hot 100连续8周称霸冠军，创下惊人纪录！

截至目前《Kpop 猎魔女团》在Netflix上的观看次数已突破3亿次，甚至超越《鱿鱼游戏》，成为平台史上观看量最高的韩国作品。 外界也盛传，这部电影有望在明年的美国奥斯卡颁奖典礼上角逐「最佳原创歌曲奖」。



谈到这段爆红历程，E Jae笑说：「老实说，现在还觉得很不真实，连消化行程的时间都没有，只是满心感激。 两个月前我还只是个默默创作的作曲家，突然被这么多人喜欢真的好陌生，也在努力学习适应。」

从幕后到聚光灯下，E Jae用音乐证明了实力，也展现出K-POP新一代创作人不容忽视的能量。 粉丝们纷纷敲碗：「拜托！快和BTS或aespa合作吧，爆炸级神曲在等著诞生啊！」

