「当年是小崔今英→现在是宜嫔」李世荣出道9000天，颜值从未有过黑历史～♥

《衣袖红镶边》热播之后，不少观众称赞女主角李世荣好美。 她不光现在美，更是从小美到大，毫无黑历史。

李世荣其实是一位童星，集可爱的颜值和稳定的演技为一身，别看她现在才29岁，但比起很多演员来时算是大前辈，毕竟人家5岁的时候就出道了，而出道原因竟是父母觉得女儿长得太美，让大家通过节目都认识她的话，这样就能有效防止她被拐卖。 於是1997年，在李世荣5岁的时候，她凭藉电视剧《兄弟之江》正式出道了。2002年，李世荣参演了当时红极一时的《红豆女之恋》，扮演女主角张娜拉小时候，首次挑战正剧。 2003年她亮相国民电视剧《大长今》，饰演长今（李英爱 饰）的对手崔金英（洪丽娜 饰）的童年时期，让更多观众知道的她。



李世荣不仅活跃於电视圈，还积极亮相大银幕，在2004年上映的电影《女老师vs女学生》中和实力派廉晶雅合作，展现了国小学生的率真面貌。李世荣又参演了独立电影《十三岁，秀雅》，出演沉默寡言、内向的少女秀雅，将成长期的内心纠结与痛苦完美刻画出来，她的演技也大受好评。对李世荣来说，这部作品也是她演技生涯上的一大转捩点，是她本人都认可的「人生作」。这部电影中，李世荣不仅尝试了对小演员来说非常困难的长镜头，甚至还有小小的临场发挥，完全出乎导演的意料。



至此是李世荣的「童星时期」，这之后她就专注於学习，直到2011年重新通过单幕剧复出。2019年亮相《成为王的男人》时，古装扮相惊艳众人不说大家还发现她的演技又精进了许多。《衣袖红镶边》这部作品因为她和李俊昊的实力演出成为2021年下半年收视黑马，从开播到杀青收视率一路高歌猛进，李祘和德仁的凄美爱情看得观众们肝肠寸断，沉浸在最后的虐恋中久久不能自拔。2021年MBC演技大赏上，李世荣和李俊昊捧回最佳CP奖，这也是观众们对他们演技的认可。李世荣在发表感言时就表示：「在准备作品和制作的过程中，一直努力做到不辜负其他演员和剧组工作人员的辛劳，一直想著要如何向观众传递我所演的角色，如何让观众们选择看我们的剧，对此我一直很有压力，也感受到了责任...」



李世荣，一位不愿意辜负所有人苦心的演员，一位不停磨练自己的演员，一位出道了9000天的演员，请继续走花路吧。



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