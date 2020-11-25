《产后调理院》「小萝卜妈妈」好眼熟啊！原来是《大长今》里的御膳房宫女阿昌

《产后调理院》自开播以来就广受好评，一下子摘下收视桂冠，看过的妈妈们都说「太真实」了。

《产后调理院》讲述了吴贤珍（严智苑饰）适应新妈妈生活的故事。 虽然她是公司最年轻的高管，但在她所在的产后护理中心，她却是年龄最大的妈妈。 她经历了一段艰难的分娩时期，现在必须成长为一个妈妈的新角色，同时与中心的妈妈们交流。 因为剧情需要，情节上加入了夸张手法，但在一定程度确实反映了当代女性生育的尴尬困境，因此引发了广大妈妈们的共鸣。香港观众可上黄Viu煲剧平台观看这套韩剧！



剧中的每一个角色都有血有肉，被演员们刻画得淋漓尽致，给了观众们很大的代入感。 除了严智苑、朴河宣等主角之外，这位妈妈也给观众留下了深刻的印象。 她就是和吴贤珍同期入院的小萝卜的妈妈全侑琳（崔子慧 饰）。 这位妈妈可是位学霸，通过精英教育一路冲到了首尔大学教授的位置，虽然是业界认可的女强人，却也是个新手妈妈，比起养孩子，学习才是全世界最容易的事情，「妈妈」这个职业是无法通过书本学习到的。



全侑琳一亮相就让观众觉得这位妈妈不简单，头脑清晰，气质出众，主观意识极强。 再仔细一看，似乎有些眼熟呢。 原来那部火遍全亚洲的神剧《大长今》她也有份出演，扮演了长今（李英爱 饰）的好友，御膳房宫女阿昌，最大的兴趣爱好就是吃，心地善良的她也一直支持著长今，播出当时就因可爱的长相和讨喜的性格备受观众喜爱。



崔子惠已於2010年结婚，丈夫是与她同岁的圈外人，婚照公开当时，新郎的帅气外貌就被赞不输演员。 目前两人育有两子，一家四口过得十分幸福。



一转眼《大长今》已经播出了17年，创下的巅峰收视率（57.1%）至今无剧打破，时隔多年再次看到熟脸出现在萤幕上，真的是让人怀念啊。

「图：《产后调理院》、《大长今》、i wedding」

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