金玉彬做客《我家的熊孩子》和崔振赫被凑对！崔妈妈笑开怀：是我想要的干练媳妇

曾演电影《恶女》及电视剧《小神的孩子们》等作品，以特殊题材和动作戏闻名的演员金玉彬，日前跨足综艺担任冒险求生综艺《丛林饭2－秘鲁饭》班底，前来同电视台的谈话综艺《我家的熊孩子》担任特别MC宣传，尚未婚的她被和崔振赫被凑对啦！

金玉彬透露自己两个妹妹包括同为演员的蔡舒辰结婚后，剩下自己没伴，会开始积极相亲，但感受到并不容易后又放缓节奏。金玉彬表示自己的理想型是「被领导得体力很好的男人」，要能和她一起进行各种兴趣活动的人，徐章焄便推荐崔振赫：「崔振赫这期间已经充分被伯母（指崔妈妈）引领了！需要有人管他，而且体力也正好，简直是为你订做的！」



崔妈妈笑开怀：「是我想要的干练新抱（媳妇）呢！」还说：「要是有机会就见一面吧！」金玉彬笑著答应，但还没完！



金玉彬再说了自己的对象条件是差3岁以内，金玉彬1987年1月生，崔振赫1986年2月生，刚好在这范围内！徐章焄搓合得更积极了，甚至拿出每位MC都有的稿子说全部熊孩子只有崔振赫符合标准，申东烨加油添醋：「原来是把资料都提前先看过了啊？起鸡皮疙瘩了！」金玉彬慌张否认但又被逗笑到不行啊～！



金玉彬谈话中说和崔振赫从没见过，也许两人有机会可以先合作一档戏！刚好动作戏都是两人擅长的不是吗？两人也都两度演过特殊剧种出名的OCN电视剧啊！*也或许《熊孩子》制作单位可以安排两人正式相亲？（*金玉彬演过《小神的孩子们》和《黑洞》，崔振赫则是《隧道》和《Rugal：无泪交锋》）



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