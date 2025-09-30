SEVENTEEN小分队S.COUPS&珉奎新歌一推出都登上冠军，专辑销量创下历代新高！

人气男团 SEVENTEEN 的全新特别小分队 S.COUPS 与 珉奎，在迷你1辑《HYPE VIBES》发行当天，横扫专辑与音源榜冠军，成绩相当惊人～。

根据专辑销量统计网站Hanteo Chart 30日最新资料显示，S.COUPS与珉奎的新专辑於发行首日（29日）共售出60万575张，夺下当日专辑榜1位。这是K-POP小分队专辑首日销量的历代最高纪录。两人更在专辑发行的同时，作为小分队达成了半百万销量的罕见壮举。



主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman) 〉(feat. Lay Bankz/莱・班克丝)公开后，立即登上Bugs即时榜1位。Melon的「Top 100」中，不仅主打歌，收录曲〈Fiesta〉、〈Worth it〉、〈For you〉、〈Young again〉、〈Earth〉等也全数进榜。

〈5, 4, 3 (Pretty woman) 〉同时攻下西班牙、印尼、菲律宾、埃及等16个国家/地区的 iTunes「Top Songs」榜单，并在日本 Line Music 即时「Song Top 100」榜名列前茅。



新专辑更拿下11个国家及地区的 iTunes「Top Album」1位，位列「Worldwide Album」第6名。在中国最大音乐平台QQ音乐上，发行后即达成50万人民币销售额，获得「双金唱片」认证。仅凭一天销售量，就包揽了「数位畅销专辑」EP部门的日榜与周榜1位。



主打歌 MV 同样引发热潮，影片快速累积点击量，登上韩国、德国、加拿大、印尼等地1位，并勇夺「YouTube MV 全球趋势」榜首。

S.COUPS与珉奎亲自参与了迷你1辑所有歌曲的作词、作曲，打造出一张人人都能共鸣、一起享受的专辑。两人将於10月2日出演 Mnet《M Countdown》，首次公开新曲舞台。



