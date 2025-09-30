SEVENTEEN小分隊S.COUPS&珉奎新歌一推出都登上冠軍，專輯銷量創下歷代新高！

人氣男團 SEVENTEEN 的全新特別小分隊 S.COUPS 與 珉奎，在迷你1輯《HYPE VIBES》發行當天，橫掃專輯與音源榜冠軍，成績相當驚人～。

根據專輯銷量統計網站Hanteo Chart 30日最新資料顯示，S.COUPS與珉奎的新專輯於發行首日（29日）共售出60萬575張，奪下當日專輯榜1位。這是K-POP小分隊專輯首日銷量的歷代最高紀錄。兩人更在專輯發行的同時，作為小分隊達成了半百萬銷量的罕見壯舉。



主打歌〈5, 4, 3 (Pretty woman) 〉(feat. Lay Bankz/萊·班克絲)公開後，立即登上Bugs即時榜1位。Melon的「Top 100」中，不僅主打歌，收錄曲〈Fiesta〉、〈Worth it〉、〈For you〉、〈Young again〉、〈Earth〉等也全數進榜。

〈5, 4, 3 (Pretty woman) 〉同時攻下西班牙、印尼、菲律賓、埃及等16個國家/地區的 iTunes「Top Songs」榜單，並在日本 Line Music 即時「Song Top 100」榜名列前茅。



新專輯更拿下11個國家及地區的 iTunes「Top Album」1位，位列「Worldwide Album」第6名。在中國最大音樂平台QQ音樂上，發行後即達成50萬人民幣銷售額，獲得「雙金唱片」認證。僅憑一天銷售量，就包攬了「數位暢銷專輯」EP部門的日榜與週榜1位。



主打歌 MV 同樣引發熱潮，影片快速累積點擊量，登上韓國、德國、加拿大、印尼等地1位，並勇奪「YouTube MV 全球趨勢」榜首。

S.COUPS與珉奎親自參與了迷你1輯所有歌曲的作詞、作曲，打造出一張人人都能共鳴、一起享受的專輯。兩人將於10月2日出演 Mnet《M Countdown》，首次公開新曲舞台。



