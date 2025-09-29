《暴君的厨师》「际闩大君」崔贵华飙反派演技！海外观众看完忍不住骂韩文脏话！本尊笑回：我会长命百岁的

tvN热播剧《暴君的厨师》迎来第12集大结局，饰演「际闩大君」的实力派演员崔贵华（崔贵化）以满腔野心、最终败亡的强烈戏码划下句点。

剧中李献（李彩玟 饰）返宫后，际闩大君直言：「我靠反政把一切扭转回来，你根本不该当王，本来就该是我登上宝座！」彻底揭开隐藏已久的野心。 李献则冷冷回呛：「果然如此？ 原来叔父一直想当王啊。」两人终於正面对决。



在流放途中，际鏔大君突袭李献，但最终仍被反击。 最后一场一对一决斗里，他执著喊著「这朝鲜的王本该是我！」，却仍难逃败亡的命运。 在此过程中延志英（润娥 饰）更替李献挡剑，意外展开时空穿越的反转桥段。 最终李献与延志英在未来重逢，以一场深情之吻迎来Happy Ending。

大结局播出后，网友们热烈讨论，留言狂赞「崔贵华反派演技爆发」、「大结局就是际鏖大君一个人的舞台」、「骂著骂著还是忍不住佩服」。 甚至连海外观众也入戏过深，跑到崔贵华的社群帐号底下留言，还学韩语骂「shibal」、「saekiyyaa」等粗口，笑翻一票网友。 对此，崔贵华也幽默回应，在个人IG上传了一张照片，手拿拖鞋「掌掴」剧中人物，并写道：「我看应该能长命百岁了，连外国人都骂起来，哈哈哈！」



事实上，崔贵华早在《未生》中就展现过喜感演技，如今又以《暴君的厨师》里疯狂的「际闩大君」形象震撼观众，再次证明他能自由穿梭不同角色，留下鲜明印象。

