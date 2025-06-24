李宝英终於推出新作品！《死亡天使玛莉》将变身安乐死医师面对癌末患者李民基～8月1日首播

演员李宝英终於即将推出新作，这次她将成为医师，更是安乐死的医师，在将死之人的身旁推上一把。MBC的最新电视剧作品《死亡天使玛莉》於24日释出剧本阅读的现场照片，包含李宝英、李民基、姜其永等许多演技派演员共同参与。

《死亡天使玛莉》属於一部悬疑电视剧，主要题材则是协助人的死亡，生死议题可说是相当沉重，为了让罹患不治之症的患者们能够终结痛苦，协助安乐死的医师们以及追击著他们的警察们的故事，剧本阅读的现场可说是演技派明星齐聚一堂，而李宝英将饰演急诊医学科的医师禹素贞。



李宝英在剧中虽然以强烈的信念帮助患者，苦恼又动摇的样子也将细腻地表现出来，李民基则是饰演一位时日无多的癌症末期患者赵贤宇，他以沉稳淡定的语气描述著对人生的疲惫，陷入人生与死亡的困境中，将呈现一个相当痛苦的角色。姜其永则饰演以前曾担任整形外科医师的崔大显，在执照被吊销后与素贞一起成为安乐死医师，他也是剧中的开心果，为沉重冲击的剧情带来笑声。



相关人员表示，所有演员们都拥有坚强演技实力，聚集在一起填满了现场气氛，能够深入探讨死亡与生命意义的《死亡天使玛莉》值得大家期待。《死亡天使玛莉》将接续目前热播中的《劳务师卢武镇》后播出，预计8月1日与观众见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻