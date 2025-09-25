WENDY世界巡演首站台北启航 实现梦想清单的第一步「乐团演出」

Red Velvet成员WENDY将於10月3日星期五在新北市工商展览中心举行《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》，作为她首度个人世界巡回的起点，格外具有意义。她透露，曾与团员们造访台湾夜市的回忆至今难忘，这次能以「梦想已久的乐团形式」展开个人巡演，更让她充满期待。

WENDY表示，演唱会标题「W:EALIVE」结合了「WENDY」、「WE（我们）」与「ALIVE（活著）」，希望能和粉丝一起呼吸、交流，如同真正活著般分享舞台。配合迷你三辑《Cerulean Verge》，她将带来延伸专辑概念的表演，「如果专辑是寻找自我色彩的旅程，那么这次的演唱会就是与ReVeluv一同分享的时光。」



谈到专辑中首度参与作词作曲的〈Existential Crisis〉与〈Hate²〉，WENDY坦言创作营经验让她收获满满，也萌生进一步学习调音的想法。「能在舞台上与乐团一起演出〈Existential Crisis〉是我的心愿清单之一，想到能在台北与粉丝透过这首歌互相传递能量，已经很期待。」



首次独挑大梁虽让她紧张，但成员们纷纷传讯打气，甚至在首尔场送上祝贺，成为她的重要支柱。她笑说，过去总想把一切做到完美，压力很大，现在则更勇於以「做自己、开心挑战」的心态面对舞台。她特别重视与粉丝的互动，也会透过检视舞台表现、与团队讨论改进来不断提升。



WENDY强调，能在台北与来自不同国家的ReVeluv面对面，共同呼吸乐团现场的能量，是这段旅程的开始。「2025年对我来说是新的出发，希望藉由巡演展现更多不同面貌，把更多我喜欢的歌带给大家。」

《2025 WENDY 1st WORLD TOUR IN TAIPEI》将於10月3日（五）在新北市工商展览中心举行，票价为$6,380/$5,680/$4,680/$3,880，年代售票系统及各大便利商店热卖中，更多详情可洽主办单位和协整合行销官方社群专页。



