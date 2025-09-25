李圣经×蔡钟协携手主演MBC《在你灿烂的季节》，预告明年上半年最强浪漫

MBC全新金土剧《在你灿烂的季节》确定由李圣经、蔡钟协主演，正式宣告一段「不可预测、灿烂浪漫」的诞生，预定於明年上半年播出。

《在你灿烂的季节》讲述每天都像快乐暑假般生活的男子「灿」与将自己封闭在冬天里的女子「兰」命运般相遇，彼此唤醒冰封时光，谱出一段无法预测的「灿烂」爱情故事。

该剧由以《虽然30但仍17》《她很漂亮》《高校处世王》闻名、被誉为「清凉爱情剧大师」的赵成编剧熙执笔，与曾凭《请发送粉丝信》《美好世界》展现细腻演出功力的郑翔禧PD合作。 加上在浪漫剧领域独树一帜的李圣经、蔡钟协联手，让本剧成为明年上半年最受期待的话题之作。

剧中，李圣经饰演国内顶级高端时尚品牌「NANA Atelier」的首席设计师「宋荷兰」，外表完美无缺，内心却因送走挚爱而将自己困在寒冬。 与灿的偶然相遇，使她的人生出现裂痕，原本紧抓的平衡开始动摇。

李圣经凭《善良的男人》《浪漫医生金师傅》系列、《原来这就是爱啊》《举重妖精金福珠》等作品累积扎实演技，将再次细腻诠释冷冽防线下的复杂情感，证明「爱情喜剧女神」的实力。



蔡钟协则饰演世界级动画工作室的角色设计师「鲜於灿」，阳光开朗的外表下隐藏著因神秘事故留下的深刻伤痛。 与荷兰相遇后，他揭开无法想像的秘密，也迎来新的转折。

蔡钟协曾凭《是偶然吗》《Eye Love You》《无人岛的Diva》《由零开始爱上你》等展现宽广的演技光谱，这次将真挚演绎同时蕴含灿烂与伤痛的人生，带给观众温暖共鸣与深刻余韵。



制作组表示：「李圣经与蔡钟协是表现这两个角色与故事的最佳演员。 面对过往的秘密时，两人能否成为彼此冬天的春天？ 彼此之间的神秘与情感波动将为观众带来「灿烂的感动」，敬请期待。」

目前《在你灿烂的季节》已全面进入制作加速期，目标於明年上半年正式播出。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻