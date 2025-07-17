《未知的首尔》竟然还有售后！朴宝英＆朴珍荣最新情侣画报公开，两人从一开始默契就很好！

竟然还有售后吗～好期待之后的照片啊！

今日（17）时尚杂志《ELLE》公开朴宝英和朴珍荣一起拍摄的情侣画报，两人在现场摆出熟练的姿势，展现专业的一面。画报一公开，也让《未知的首尔》剧迷纷纷表示：「真的好甜」、「竟然还有售后吗」、「好会拍啊～期待之后的画报」、「终於等到情侣画报」、「两人好配啊」等等。

当被问到离开以爱情、离别、成长为主题的《未知的首尔》的心情时，朴宝英说：「有人给我写了评论，表达得太好也触动我的心。这是从未知到首尔，到『未知』的首尔，再到那个首尔寻找『未来』。」



对於两人合作的提问，朴珍荣表示：「宝英姐姐散发的能量很不同，所以我也自然地做出不同的反应，从一开始默契就很好。」被问到诠释患有听觉障碍、背负著母亲创伤的「昊洙」是否感到困难时，他说：「苦恼了很久怎样才能真实地展现出来，其实每个人会有一个伤口，有隐痛难言和想要隐瞒的，昊洙的痛苦只是被更清晰地表现出来，演戏的时候我试图用一般的感情去理解。」



《未知的首尔》由朴宝英、朴珍荣主演，讲述一对除了脸以外什么都不一样的双胞胎姐妹，通过互换人生的谎言去寻找真正的爱情与人生，是一部浪漫的成长电视剧。写实的剧情，让许多观众产生共鸣，播出时引发热烈讨论，收视率也持续上升。



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