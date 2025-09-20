孙艺真釜山大方放闪，盼与玄彬三搭挑战现实夫妻、浪漫喜剧！甜认：看到小孩笑脸最幸福

演员孙艺真（孙艺珍）近日携新作《徵人启弑》亮相釜山国际影展，除了参加现场活动，还在IG上积极回复粉丝留言，一不留神就放闪XD

孙艺真18日下午出席「Actors' House」活动，与观众分享演员生涯，并回答粉丝有关丈夫玄彬、以及《爱的迫降》拍摄幕后的提问。 不过由於时间有限，无法现场回覆所有问题，孙艺真贴心表示可以在她的SNS留言，她会亲自回覆大家。

随后，孙艺真个人帐号的贴文底下，真的涌入了无法在现场发问的粉丝提问与心得，而孙艺真也逐一回覆所有留言。



其中一位粉丝提到电视剧《爱的迫降》和电影《极智对决》中，孙艺真都与玄彬合作主演，便询问未来考虑是否会再与丈夫合作，或曾收到相关邀约？ 对此孙艺真幽默回应：「你好^^ 如果是现实夫妻的故事、浪漫喜剧？ 动作片？ 一起拍应该会很有趣，不过对方怎么想就不清楚了...」

粉丝们纷纷留言表达支持和期待：「一定要一起演啊」、「浪漫喜剧太期待了」、「姐姐我们相信你」。



当被问到「当角色与自己有难以填补的落差时，如何调整心态」以及「作为普通人孙艺真最幸福的事」时，她真诚回答：「角色与自己之间的差距一直是最难、最苦恼的部份。 我会在日常生活中不停思考：如果这是那个角色，现在会想什么、会怎么做？ 拍摄开始后会更仔细观察那个人物。」孙艺真还说：「我最近和孩子、丈夫一起度过的小日常特别幸福。 只要看到孩子的笑容，就觉得没有比这更好的事了。」感性发言让粉丝们动容。



不仅如此，孙艺真在「Actors' House」活动上，也提到了与玄彬合作的《爱的迫降》，流露出满满的深情：「幸福的瞬间实在太多了，每一天都很幸福。 忽然想起瑞士，我们一开始就拍了瑞士场景，但那时要连结局一起拍好。 那时的风景让人难忘，那时的李正赫也让我无法忘怀。」



此外，孙艺真主演的《徵人启弑》将於24日在韩上映。 这是孙艺真这2018年主演《极智对决》、2022年结婚生子之后，时隔7年回归大荧幕。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻