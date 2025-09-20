日本影星抢攻韩剧韩影！高片酬+全球曝光成最大诱因

最近日本影视圈的「大咖」纷纷踏入韩国影视剧的世界，不管是韩剧还是韩国电影，都看到不少日本明星身影。 透过这股热潮，他们不仅打开国际知名度，也搭上了OTT全球化的顺风车。

例如，日本一线男星永山瑛太就被《D.P.》导演韩俊熙钦点，和韩国演员孙锡久一同主演Netflix原创剧《Road》（暂定名）。 剧情围绕一宗严重被破坏的连续杀人案件，韩日刑警联手调查，悬疑感十足。



另一位日本男星笠松将则在10月17日即将上映的Netflix原创电影《Good News》（凶降喜讯）中和韩国影帝薛景求、洪庆共同担任主角。 笠松将近期也确定加入SBS热门剧《模范计程车3》，和李帝勋同台。 去年，日本浪漫剧代表坂口健太郎也在Coupang Play《爱过之后来临的》与李世荣上演浪漫虐心爱情。大势新星道田庆太甚至与韩国HB娱乐签约，全力备战韩国市场。



这股日本明星「抢进 K-Content」潮，其实背后有几个诱因：

1.全球曝光：韩国作品在 OTT 平台上能触及全世界观众，对日本演员来说是拓展国际市场的好机会。

2.高额片酬：在日本，即便是一线剧集主角，单集出场费也多在 1000 万日圆左右，但在韩国，主演片酬可以是日本的 3 至 10 倍，尤其是 Netflix 或大型电影的待遇，让人眼红。

3.互利合作：对韩国制作方而言，花较少成本就能请到日本顶级演员，还能吸引日本观众; 对日本演员而言，不只拿高薪，还能收割全球关注。

出席《Good News》宣传活动的日本影星山田孝之也提到，日本演员大多依赖广告收入，作品片酬偏低，这也是日本明星愿意赴韩拍戏的重要原因。简单来说，K-Content的全球热度+高片酬+曝光机会，正吸引越来越多日本明星跨海「入驻」，让韩日娱乐圈的互动越来越热闹，也让粉丝们期待更多「日韩合作」的精彩作品。

不过对於日本明星的涌入，韩国网友并不看好，不少人认为：「不要再用日本演员了，要么让他们学完韩国语再来」、「本土演员没戏演，居然高价请日本人来演」、「韩国演员不够用吗？？」、「要找也找一些帅哥来啊」、「希望他演技好、私生活干净、长得帅...... 结果一样都不合格，居然还有人接受他，真好笑，韩国又不是避风港」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究