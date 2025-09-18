BTS防弹少年团 V 传绯闻！与舞者Lee Jung同框看演唱会，网友留言两极：快解释 vs 我们支持你

人气舞者Lee Jung近日因被爆与「世界豆」防弹少年团（BTS）成员 V（金泰亨）传出恋爱绯闻，瞬间成为话题人物。 她的SNS随即涌入大批网友，有人要求她出面解释，也有人留下鼓励打气的文字。

这几日韩国多个网路社群和X上出现一则文章，称「BTS V 与Lee Jung在演唱会上被目击，两人疑似交往」，并附上现场照片。 画面中可以看到Lee Jung与V一同现身於最近在日山KINTEX举办的「2025 Tyler，The Creator」演出现场，两人一起嗨看演出、享受音乐。



Dating rumors spark as BTS’s V and Lee Jung are spotted together at Tyler, The Creator’s concert.#BTS #LeeJung #TylerTheCreator pic.twitter.com/jDlhPkk9oP — Jenniewar (@Jenniewars) September 15, 2025

两人早在过去合作中累积深厚交情，特别是V退伍后不久，就和Lee Jung一起拍摄过《Don't Drop That Thun Thun (Remix 98 BPM)》、《WHATCHU KNO ABOUT ME》的舞蹈挑战影片，因此让部份网友怀疑两人是否「友情升温成爱情」。



在传开后Lee Jung的SNS立刻出现各式留言，有人直接质问：「你真的跟V交往吗？」、「快出来解释！」; 但也有粉丝温暖护航：「不要理会那些骂你的人，我们 ARMY 只期待你带来新的帅气编舞与作品」、「我们想看到更多舞蹈挑战，你和泰亨的友情很珍贵」、「这次轮到你被攻击了，因为你人气太高才会这样，加油！」

其实，Lee Jung过去就曾在 Mnet《Street Woman Fighter》系列节目结束后的访问中，大方提到与 V 的关系。 她当时说：「我们是因为舞蹈而连结的人，在舞蹈上有很多共鸣，所以能激发出很好的能量。 他对我来说是非常大的激励者。」展现出对 V 的尊敬与欣赏。

