BTS防彈少年團 V 傳緋聞！與舞者Lee Jung同框看演唱會，網友留言兩極：快解釋 vs 我們支持妳

人氣舞者Lee Jung近日因被爆與「世界豆」防彈少年團（BTS）成員 V（金泰亨）傳出戀愛緋聞，瞬間成為話題人物。 她的SNS隨即湧入大批網友，有人要求她出面解釋，也有人留下鼓勵打氣的文字。

這幾日韓國多個網路社群和X上出現一則文章，稱「BTS V 與Lee Jung在演唱會上被目擊，兩人疑似交往」，並附上現場照片。 畫面中可以看到Lee Jung與V一同現身於最近在日山KINTEX舉辦的「2025 Tyler，The Creator」演出現場，兩人一起嗨看演出、享受音樂。



Dating rumors spark as BTS’s V and Lee Jung are spotted together at Tyler, The Creator’s concert.#BTS #LeeJung #TylerTheCreator pic.twitter.com/jDlhPkk9oP — Jenniewar (@Jenniewars) September 15, 2025

兩人早在過去合作中累積深厚交情，特別是V退伍後不久，就和Lee Jung一起拍攝過《Don't Drop That Thun Thun (Remix 98 BPM)》、《WHATCHU KNO ABOUT ME》的舞蹈挑戰影片，因此讓部份網友懷疑兩人是否「友情升溫成愛情」。



在傳開後Lee Jung的SNS立刻出現各式留言，有人直接質問：「妳真的跟V交往嗎？」、「快出來解釋！」; 但也有粉絲溫暖護航：「不要理會那些罵妳的人，我們 ARMY 只期待妳帶來新的帥氣編舞與作品」、「我們想看到更多舞蹈挑戰，妳和泰亨的友情很珍貴」、「這次輪到妳被攻擊了，因為妳人氣太高才會這樣，加油！」

其實，Lee Jung過去就曾在 Mnet《Street Woman Fighter》系列節目結束後的訪問中，大方提到與 V 的關係。 她當時說：「我們是因為舞蹈而連結的人，在舞蹈上有很多共鳴，所以能激發出很好的能量。 他對我來說是非常大的激勵者。」展現出對 V 的尊敬與欣賞。

