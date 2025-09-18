【专访】韩国演员兼内容创作者金灿奎首度访港惊叹夜景与奶茶 坦言获邀同志影展「感觉梦幻」

韩国演员兼内容创作者金灿奎（Kim Chan Gyu）近日应「第36届香港同志影展」之邀来港，宣传「国际男同志短片节目：未竟之愿」内的短片《情迷双胞胎》！并在活动期间接受KSD专访，畅谈首次访港的惊喜体验，以及他对演员与创作者身份的独特见解。

首次踏上香港土地的金灿奎，对这座城市的建筑与夜景赞不绝口：「香港的高楼大厦让人惊叹，夜景更是美得难以形容！」除了醉心於都市景观，他也特地品尝了地道港式奶茶，笑言：「早就听说香港奶茶很有名，果然名不虚传，味道真的很特别。」

谈及此次获邀参与「第36届香港同志影展」，金灿奎难掩兴奋之情：「完全没想过会收到邀请，整件事感觉很梦幻。」他对影展的主题持开放态度，并表示能够参与国际性的电影盛事，是一次难得的经验。

作为同时活跃於影视圈与网络平台的多栖创作者，金灿奎分享了自己如何平衡两种身份：「当有演戏工作时，我会全心投入演员的角色；平时则将更多时间留给内容创作。」他强调，虽然两种工作都需要大量精力，但透过灵活调整，仍能兼顾两者的发展。

他的YouTube频道「규스토리」（Gyustory）以生活Vlog为主，但内容并不拘泥於特定主题。金灿奎解释道：「这个频道就像是我的故事集，我想把真实的自己展现给大家看，所以题材上不会刻意设限。」透过轻松自然的影片风格，他希望能与观众建立更紧密的连结。

在演技方面，金灿奎也有自己独特的准备方式。他透露，每当接到新角色时，会先寻找与角色特质相似的人物影片作为参考，甚至从身边的朋友身上观察细节。「我觉得角色的塑造不仅仅是演技，更需要真实的观察与理解。」他认真地说道。

此次香港之行不仅让金灿奎深刻感受到香港的魅力，也透过影展与各地电影人交流，拓宽了创作视野。粉丝们也期待他未来能带来更多的作品，并继续以真诚的态度分享他的故事与创作。

「国际男同志短片节目：未竟之愿」

放映场次：21/9/2025 (星期日) 3:30pm – PREMIERE ELEMENTS

场地提供：Mondrian Hong Kong

Lancy@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们