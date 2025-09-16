一见面喊「不要过来！」宣美是金在中真粉丝！心爱收录曲如数家珍，跟朱宇宰吃醋

宣美近日在《在朋友》，曝光了自己是仙后（东方神起粉丝）、Babies（金在中粉丝）的身分！见到金在中表情与肢体动作完全掩饰不住紧张与兴奋！

开场宣美和金在中都还没见面，就一直对想走过来迎接她的金在中喊：「不要过来！」从进门都坐下又拘谨又紧张，眼睛都不晓得要看向哪里。金在中都表示这是他第一次遇到来宾如此掩饰不了粉丝心。对於节目要求用平语沟通，宣美：「怎么可以对我的爱豆说平语！」但问她喜欢什么歌，她对喜欢的收录曲如数家珍：〈Whatever They Say〉、〈I Never Let Go〉、〈You are Always〉……等等。



宣美连金在中的Part都很清楚，还能纠正金在中唱错！对於金在中的黑历史，她笑得很猖狂(?)，还能吐槽「只是黑历史『之一』吗？」、「就算在那年代也觉得『为什么做了这个发型』」，金在中解释他们当时为了挑战SS501争取曝光，选择了各种夸张装扮，坦言「不是公司的意思，是成员想做」。面对宣美的惊愕，金在中忍不住道歉：「对不起……当时做得不好……」



讲到「成功的粉丝」，金在中说自己的本命是H.O.T. 文熙俊，但熟了之后对方变成哥哥，常常会忘记是自己的爱豆，只有在重看过往影片会想起。宣美听了说自己才没办法和金在中亲近：「因为是我的爱豆啊！真的是我的爱豆！」接著激动称赞金在中唱歌跳舞都很优秀，帅又性感！



宣美透露自己是以金在中和BoA为目标进入SM娱乐选秀，最后得了第9届「外貌赞」第二名，后来SM娱乐选秀总监跳槽去JYP娱乐后联络了她，她才去JYP并以Wonder Girls出道！那名选秀总监知道她喜欢东方神起，还默默寄了张签名CD送给她。以Wonder Girls出道后，〈Nobody〉和东方神起〈Mirotic〉活动时间重叠，双方却没有太多互动让她非常惋惜。

而问金在中演艺圈还有没有像她一样的真粉丝，金在中竟不假思索回答：「很多！」宣美脸马上垮下来，金在中只好安抚：「面对面这样聊，她是第一名！」金在中说原先第一名是朱宇宰，宣美嫉妒心便开启，狂问朱宇宰知道这首歌那首歌吗。当金在中说自己也算是Wonder Girls粉丝时，宣美直接反对：「别小看我的追星！我不是随随便便追星的！」



底下留言竟有宣美的国小同学证实，说宣美以前真的一天到晚都在聊东方神起，其他人也表示宣美就像自己在追星的模样，有人点出关键「1.虽然想亲眼看到，但不想太亲近 2.想告诉大家我喜欢的冷门歌曲 3.粉丝心不是一句客套话『我也是你的粉丝』就能应付的」。还有人敲碗希望金在中粉丝们都能聚集，包括宣美、玟星、陆星材、朱宇宰与黄旼炫。

▼宣美作客完整一集



▼回顾朱宇宰作客，后来换金在中去他节目，他才有机会讲更多。朱宇宰和宣美一样对各种表演如数家珍，但比起宣美确实较「T」（理性型）了点



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻