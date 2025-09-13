《暴君的厨师》今日抢先看：润娥&李彩玟微服私访，无视警告触动机关、命悬一线！

终於又到了《暴君的厨师》更新的日子！今日 tvN 公开了最新一集片段，让人对后续发展更加好奇。

延志永（润娥 饰）为了制作压力锅出宫寻找蒋英实的后人，燕熙君（李彩玟 饰）带著羽林卫将慎守赫与戏子孔吉同行，一行人来到深山中「蒋春生」的小屋。



然而大门紧闭，门上写著「擅闯者自取灭亡」，让燕熙君心生不悦：「怪人真是目中无人，竟敢要别人徵得他的允许？给我出来，行礼！」燕熙君不理延志永阻拦，推门而入，果然触动蒋春生预先设下的机关，院子里正对门口的大炮瞬间点燃。

延志永赶紧呼喊众人闪避，危急时刻羽林卫将用身体护住燕熙君，燕熙君则反身挡在延志永身前…！



根据同时公开的剧照，燕熙君一行最终还是见到了蒋春生，不过对方性格古怪、态度恶劣，不仅激起暴君燕熙君的火爆脾气，就连延志永也露出不太情愿的神情。两人究竟能否说服蒋春生把料理用具带回宫中，又能否在与大明的料理对决中胜出？









蒋春生由韩国知名绿叶演员高昌锡饰演，本集将於今晚透过 Netflix 全球上线，令人期待！

