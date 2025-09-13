被爆出「海外性交易」嫌疑的韩国歌手 G.NA，预告将重返歌坛！

曾因「海外性交易」嫌疑引发争议的歌手 G.NA，近日似乎暗示将重返歌坛，引起关注。

G.NA 在 13 日透过个人频道公开近况，表示：「好想你们。这周末是我的生日，我想对一直陪伴在身边的大家说声感谢，感谢我们一起创造的所有爱和回忆。」



她接著说：「我准备了一份小礼物，往旁边滑看看吧。我想让你们看到，我的心依然想唱歌。虽然我们分开了一段时间，但我觉得现在是时候了，我们再见面吧。」似乎直接预告了回归的可能。

同时公开的影片中，G.NA 深情演唱了 Ellie Goulding（艾丽・高登）的〈Love Me Like You Do〉（好好爱我）。



此外，G.NA 也透过影片留言表示：「我非常想念大家，从未有一刻忘记过你们，也一直在想著音乐。老实说，这一路走来很漫长，也很辛苦。」

其实在本月 2 日，G.NA 就曾在 SNS 上写道：「最让我痛苦的不是发生的事，而是那段沉默。」「我不再是那个害怕的女孩了，我不再被过去定义，而是由我现在的选择来定义自己。」「我正在被疗愈、成长，也重新找回了我的声音。」看似已经在预告复出。

G.NA 於 2010 年以〈我会消失，你要好好过〉出道，凭藉〈Black & White〉、〈2HOT〉等多首热门歌曲受到瞩目，但在 2016 年因海外性交易嫌疑被判处 200 万韩元罚款，之后便前往美国休息，暂别演艺圈。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究