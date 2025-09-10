pH-1、BIG Naughty 领军！携 lIlBOI、Woodie Gochild 订10/22登台H1GHR唱嘻哈狂欢！

粉丝真的要尖叫了！韩国嘻哈黄金阵容即将席卷台湾！由 pH-1 与 BIG Naughty两大男神领军，携手《Show Me The Money 9》冠军 lIlBOI ，以及兼具独创风格与舞台能量的 Woodie Gochild，将於 2025 年 10 月 22 日（三）晚间 20：00 在「 Zepp New Taipei 」带来一夜嘻哈狂潮。本次「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」的演出，不仅是韩流知名嘻哈品牌「H1GHR MUSIC」史上首次家族动员，更象徵韩国具代表性的嘻哈能量席卷台北，意义非凡！

pH-1 以独特的英韩 Flow 和抒情旋律说唱受到年轻世代喜爱，今年 8 月 13 日甫推出睽违三年的全新正规专辑《WHAT HAVE WE DONE》，由韩国顶尖制作人 Code Kunst 操刀，并找来台韩日大咖献声，包含台湾音乐人 Karencici、NMIXX 海嫄、日本饶舌歌手 CHANMINA 等实力派艺人合作，其中与 Karencici 合作的〈GOSHA〉及与 NMIXX 海嫄合作的歌曲〈54321〉一发行即引发跨界话题。值得一提的是，此次台北演出，将是他新专辑的海外首演，幸运的粉丝可以抢先感受pH-1强烈又细腻的音乐魅力。



出道后首次登台的 BIG Naughty 自《Show Me The Money 8》崭露头角，以真挚内敛、都会感十足的「Singing Rap」风格与浪漫词句铺陈打动听众，代表作〈Beyond Love (feat. 10CM)〉、〈Joker〉、〈Vancouver〉，并於2023年荣获金唱片颁奖典礼 R&B 嘻哈奖及首尔歌谣大赏 R&B 嘻哈奖。演出当天还有同属H1GHR MUSIC的重量级卡司一齐同台：lIlBOI 2011 年以嘻哈双人团体 Geeks 出道，后於《Show Me The Money 9》夺冠，拥有〈Tomorrow (feat. GIRIBOY & BIG Naughty)〉、〈Credit〉等神曲；Woodie Gochild 参与《Show Me The Money 6》出道，后以单曲〈Let's Get It (feat. Jay Park & Dok2)〉、EP专辑《#GOCHILD》等嗨曲闻名，派对氛围爆棚。H1GHR MUSIC四人首次同台演出，阵容堪比韩国音乐祭级别。



即将於10月22日（三）晚间20：00於「Zepp New Taipei」举办的「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」，主办单位「欧妮娱乐」公布超有诚意票价，订为1楼VIP区 NT$ 2,900 元、1楼GA区 NT$ 2,600元、2楼座位 NT$ 2,800 元、2楼站区 NT$ 1,900 元、2楼座位（视线不良区）NT$ 2,600元、身心席 NT$ 1,000元。凡购票即可依票区加购价一元相对应之粉丝福利，包含独家限定小卡、A3活动海报；VIP还有全区Hi-Bye、加码抽亲签海报（共50人）及与4位歌手一起，超珍贵的1对4的合照（共20人）！售票日订於9月14日（日）下午13：00於「Ticket Plus远大售票网站启售（网站建置中）」。

首次家族同台的pH-1、Big Naughty、lIlBOI、Woodie Gochild齐声表示：「我们非常期待首次以 H1GHR MUSIC 家族之姿登上台北舞台，不只是表演，而是要将属於 H1GHR 的音乐能量完整带给大家！迫不及待与粉丝共度难忘的周三夜晚！」更多「2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei」活动，详情请上「Onni Entertainment欧妮娱乐」官方IG：https://www.instagram.com/onni_ent/ 查询。



【2025 pH-1 & Big Naughty in Taipei】

＊演出时间：2025年10月22日（三）20：00（实际演出时间以现场公告为准）

＊演出地点：Zepp New Taipei

＊演出地址：新北市新庄区新北大道四段3号8楼

＊活动票价：1楼VIP区 NT$ 2,900 元 / 1楼GA区 NT$ 2,600元 / 2楼座位 NT$ 2,800 元 / 2楼站区 NT$ 1,900 元 / 2楼座位（视线不良区）NT$ 2,600元 / 身心席 NT$ 1,000元

＊售票时间：2025年9月14日（日）13：00

＊售票系统：Ticket Plus远大售票网站（网站建置中）

＊主办单位：欧妮娱乐 @onni_ent

＊活动企划：H1GHR MUSIC @h1ghrmusic

