舒华《鉴定师》回台主持大受好评，揪颂乐有超多共同点　真实互动掀共鸣

南韩女团I-DLE台湾成员舒华最近成为全球版《鉴定师 Global》主持人，横跨韩国与台湾采访不同大咖明星。最近集数中回到台湾拍摄，还找来MAMAMOO主唱颂乐担任来宾。只见两人意外发现有超多共同点，甚至还都是「恐怖片」爱好者，也让同时是I-DLE与MAMAMOO的粉丝乐喊「简直是双担狂喜啊！」

她也大方分享自己近期开始主持《鉴定师 Global》后的心得，笑称在韩国拍摄的时候语气会比较可爱、精力比较旺盛，不过被CUE到要用母语撒娇时尽管害羞，依然向粉丝送上了爱心连发，让人看得不自觉露出微笑。

这次在全球篇第一位嘉宾则找来堪称是「铁肺歌手」的南韩女星颂乐，她在捐赠的收藏品当中，大方提供亲笔签名的中文专辑。她展现敬业精神说「这是我第一次发华语专辑，所以也要懂当地粉丝的语言才行！」还意外找到与舒华的共同点，除了都拥有神级美貌外，也都超喜欢恐怖片，颂乐兴奋表示自己有时候还要听鬼故事才能安心入睡！

节目中两人还到火锅店大快朵颐，不过制作组也给出挑战，让她们首次品尝「昆虫与恐怖食材吃播」像是蟋蟀、鸭头、鸡冠通通摆上桌，立刻让舒华跟颂乐尖叫连连，不过身为在地人，舒华也化身美食家，贴心指导颂乐如何更美味的享用鸭头。

粉丝对於两人超有爱的互动大赞太有趣，也对於舒华大幅提升的主持功力给出满分。更有人笑喊果然是多重魅力的舒华，帮业配的水光粉色机车增加不少魅力，敲碗希望有更多厂商跟节目找上她，让女神持续在演艺圈发光。

专栏组@ 韩星网

