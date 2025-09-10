舒華《鑑定師》回台主持大受好評，揪頌樂有超多共同點　真實互動掀共鳴

南韓女團I-DLE台灣成員舒華最近成為全球版《鑑定師 Global》主持人，橫跨韓國與台灣採訪不同大咖明星。最近集數中回到台灣拍攝，還找來MAMAMOO主唱頌樂擔任來賓。只見兩人意外發現有超多共同點，甚至還都是「恐怖片」愛好者，也讓同時是I-DLE與MAMAMOO的粉絲樂喊「簡直是雙擔狂喜啊！」

她也大方分享自己近期開始主持《鑑定師 Global》後的心得，笑稱在韓國拍攝的時候語氣會比較可愛、精力比較旺盛，不過被CUE到要用母語撒嬌時儘管害羞，依然向粉絲送上了愛心連發，讓人看得不自覺露出微笑。

這次在全球篇第一位嘉賓則找來堪稱是「鐵肺歌手」的南韓女星頌樂，她在捐贈的收藏品當中，大方提供親筆簽名的中文專輯。她展現敬業精神說「這是我第一次發華語專輯，所以也要懂當地粉絲的語言才行！」還意外找到與舒華的共同點，除了都擁有神級美貌外，也都超喜歡恐怖片，頌樂興奮表示自己有時候還要聽鬼故事才能安心入睡！

節目中兩人還到火鍋店大快朵頤，不過製作組也給出挑戰，讓她們首次品嚐「昆蟲與恐怖食材吃播」像是蟋蟀、鴨頭、雞冠通通擺上桌，立刻讓舒華跟頌樂尖叫連連，不過身為在地人，舒華也化身美食家，貼心指導頌樂如何更美味的享用鴨頭。

粉絲對於兩人超有愛的互動大讚太有趣，也對於舒華大幅提升的主持功力給出滿分。更有人笑喊果然是多重魅力的舒華，幫業配的水光粉色機車增加不少魅力，敲碗希望有更多廠商跟節目找上她，讓女神持續在演藝圈發光。

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

