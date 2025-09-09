《Kpop 猎魔女团》神曲〈Golden〉连续四周夺冠Billboard Hot 100！超越 BTS〈Dynamite〉纪录

Netflix热门动画电影《Kpop 猎魔女团》的原声带OST歌曲〈Golden〉，连续 4 周登上 Billboard Hot 100 冠军宝座，重新书写了K-POP历史。

Billboard（美国告示牌）公开的最新榜单，《Kpop 猎魔女团》OST〈Golden〉在「Hot 100」排行榜上夺得第 1 名。

▼官方MV在youtube上也已经突破三亿观看次数：



原先外界预测，随著流行歌手 Sabrina Carpenter（莎宾娜・卡本特）回归，〈Golden〉的攻势可能会被中断。然而它仍击败了 Alex Warren（艾力克斯・华伦）的〈Ordinary〉与 Sabrina 的〈Tears〉，持续稳坐冠军。

这是〈Golden〉连续第 3 周夺冠，累计第 4 周（非连续）登上「Hot 100」榜首，成功超越BTS防弹少年团〈Dynamite〉的纪录。



在「Hot 100」榜单中，能够蝉联冠军 4 周以上的 K-pop 歌曲，目前仅有BTS的〈Butter〉（10 周）与〈Golden〉。此外，〈Golden〉也横扫了其他 Billboard 榜单。



它在「Streaming Songs」榜单上连续 7 周夺冠，在「Digital Song Sales」榜单上则是上周首次登顶，本周依旧稳住第 1 名。

〈Golden〉已连续 11 周留在榜单上，从初登场的第 81 名，逐步攀升至 23 位 → 6 位 → 4 位 → 2 位 → 1 位 → 2 位，之后再度夺回冠军。



《Kpop 猎魔女团》的其他 OST，如〈Your Idol〉与〈Soda Pop〉分别夺下第 5、6 名，〈How It’s Done〉则延续上周的第 9 名成绩，每首歌曲都非常热门。



