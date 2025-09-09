《Kpop 獵魔女團》神曲〈Golden〉連續四週奪冠Billboard Hot 100！超越 BTS〈Dynamite〉紀錄

Netflix熱門動畫電影《Kpop 獵魔女團》的原聲帶OST歌曲〈Golden〉，連續 4 週登上 Billboard Hot 100 冠軍寶座，重新書寫了K-POP歷史。

Billboard（美國告示牌）公開的最新榜單，《Kpop 獵魔女團》OST〈Golden〉在「Hot 100」排行榜上奪得第 1 名。

▼官方MV在youtube上也已經突破三億觀看次數：



原先外界預測，隨著流行歌手 Sabrina Carpenter（莎賓娜·卡本特）回歸，〈Golden〉的攻勢可能會被中斷。然而它仍擊敗了 Alex Warren（艾力克斯·華倫）的〈Ordinary〉與 Sabrina 的〈Tears〉，持續穩坐冠軍。

這是〈Golden〉連續第 3 週奪冠，累計第 4 週（非連續）登上「Hot 100」榜首，成功超越BTS防彈少年團〈Dynamite〉的紀錄。



在「Hot 100」榜單中，能夠蟬聯冠軍 4 週以上的 K-pop 歌曲，目前僅有BTS的〈Butter〉（10 週）與〈Golden〉。此外，〈Golden〉也橫掃了其他 Billboard 榜單。



它在「Streaming Songs」榜單上連續 7 週奪冠，在「Digital Song Sales」榜單上則是上週首次登頂，本週依舊穩住第 1 名。

〈Golden〉已連續 11 週留在榜單上，從初登場的第 81 名，逐步攀升至 23 位 → 6 位 → 4 位 → 2 位 → 1 位 → 2 位，之後再度奪回冠軍。



《Kpop 獵魔女團》的其他 OST，如〈Your Idol〉與〈Soda Pop〉分別奪下第 5、6 名，〈How It’s Done〉則延續上週的第 9 名成績，每首歌曲都非常熱門。



