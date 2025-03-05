《超人回来了》秋小爱和「12年青梅竹马」Yuto一起拍画报！14岁就170公分，秋小爱的腿长吸引大家视线

ENA综艺《我孩子的私生活》是一档观察孩子们第一次挑战过程的观察型综艺，节目在经过重新整顿后，终於要在3月23日回归。

公开的最新预告中，有秋小爱和佑都（Yuto）的画报拍摄现场，12年知己之间梦幻般的默契，犹如一部青春电影。两人之间微妙的氛围，让人好奇这次见面会有什么样的心故事。秋小爱和佑都是青梅竹马，小时候在《超人回来了》可爱的互动，受到许多观众的喜爱，那时候他们还说过要在17岁的时候结婚 XD



今日（5）ENA 官方 SNS 也公开两人一起拍摄的画报，以学校教室爲拍摄背景，清新的外貌让人心动不已。秋小爱在《我孩子的私生活》曾展现过酷似爸爸秋成勋的踢拳实力，这次画报中则展示酷似妈妈矢野志保的模特造型，170公分的身高＋反转魅力吸引大家的视线。



画报一公开也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「看看小爱的超高个子」、「腿真的好长啊」、「真的是模特啊！瑟瑟发抖」、「看来都吸收了爸爸妈妈的优点」、「看看 Yuto 完全帅气」、「哇 ～画报好可爱、好漂亮啊」、「真的长大了好多」、「不仅身材高挑，脸蛋也和妈妈年轻时一模一样」、「可能是因爲模特的遗传基因吧！从骨架开始就与众不同」、「小爱和 Yuto 长大好多」等等。



格斗技选手秋成勋在2009年与日本模特出身的矢野志保结婚，2011年生下秋小爱。2013年秋成勋带著她出演《超人回来了》，当时只有2岁的秋小爱可爱的魅力，掳获无数观众的心。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻