《暴君的廚師》第五集先公開：李彩玟借酒勁強吻潤娥，清醒後徹底慌了！姜漢娜廚藝對決火藥味十足

上週公開的第4集裡，燕熙君（李彩玟 飾）借著酒勁霸道推倒了延志永（潤娥 飾），還不由分說地給她深深一吻，今晚終於要面對衝動造成的後果了…！XD

《暴君的廚師》今晚即將公開第5集，最新公開的片段中，任頌載向燕熙君匯報國事後，提到前一晚發生的事。任頌載一開始扭扭捏捏地講不出口，在燕熙君的催促下，撅起嘴唇問道：「聽說您昨晚飲酒時，和待令熟手…這樣了。請問這是真的嗎？」



站在一旁的尚膳內官也面露難色，燕熙君則驚慌得眼珠亂轉，大喝一聲：「亂講什麼呢！」任頌載打算結束話題，燕熙君趕忙叫住他，看來是對自己昨晚的魯莽舉止一無所知啊XD



[5화 선공개]

속내를 알 수 없는 사신의 방문

그리고 어젯밤 대령숙수와의 음... 음음?



同時公開的最新劇照裡，燕熙君和延志永關於昨晚的「唇部接觸事故」進行追究，志永眼神如炬、仿佛要射出雷射，燕熙君則心虛尷尬得直冒冷汗。









此外，tvN還公開了一組關於料理對決的劇照。姜漠珠（姜漢娜 飾）忌憚燕熙君對延志永的關心，想尽一切办法要逼走她，延志永也察觉到姜漠珠的意图，而且作为未来人，对姜漠珠的声名狼藉心知肚明。劇照中，姜漠珠和延志永各自準備了一桌菜餚，為了俘獲燕熙君和齊山大君的味蕾而展開正面交鋒。據悉，延志永展现出了非凡的社交能力，就連野心勃勃的姜漠珠也被她壓得抬不起頭。







燕熙君和齊山大君的臉上洋溢著燦爛愉快的神情，究竟是什麼美食徹底俘獲了兩人的味蕾？而這道料理的主人又會是誰！《暴君的廚師》第5集將於今晚通過Netflix同步韓國公開，等不及想看啦！





