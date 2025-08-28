【韩国旅游】2025下半年首尔宫阙之旅｜景福宫・昌德宫・德寿宫体验全攻略，中英文导览轻松畅游

如果你计划在今年秋天前往首尔，那么绝对不能错过「宫阙夜间特别活动」。 从景福宫到昌德宫、再到德寿宫，韩国文化财厅准备了多样化的体验，有重现朝鲜皇室茶点的传统飨宴、在月光下聆听专业导览与传统表演的夜间散策，以及结合试吃、表演与手作的综合体验。 今年更贴心推出「外国人专场」，结合中文、英文导览，让海外游客能够更深入地感受韩国宫廷文化的精致与浪漫。

活动一：朝鲜皇室茶点体验——景福宫生果房



「生果房」位於景福宫御膳房「烧厨房」内，是宫中「六处所」之一，原本是专门为国王与王妃准备点心与特别膳食的地方，也是韩剧《大长今》主角徐长今常去的地方。



景福宫生果房体验活动重现了《朝鲜王朝实录》记载的宫廷糕点和宫廷药茶，让现代人也能品尝到历代君主实际享用过的茶点，加上古典宁静的传统茶具和宫殿氛围，穿上韩服到场一定超级出片！



日期：9月3日~11月3日，每日4次

费用：15,000韩元

活动二：【中文导览】月光下的皇家散步——昌德宫月光纪行



在淡雅月光与苍翠绿意交织的昌德宫内进行的特别体验活动，参加者可在专业导览员的带领下参观宫阙各处殿阁、聆听丰富多彩的宫廷轶事，与「朝鲜国王和王妃」见面，并欣赏大笒独奏、宝相舞等传统艺术表演，同时享用茶点。



今年因敦化门施工，路线将从昌德宫金虎门出发，依序参观进善门、锦川桥、仁政殿、熙政堂、乐善斋、上凉亭、芙蓉池、不老门、爱莲亭、演庆堂，以及后苑林荫路等景点。

值得一提的是，本次还专门开设了外国游客专场，提供英文、中文、日文等导览服务，真的方便多了！



日期：9月4日~10月26日，外国游客专场为9月28日、10月5日、10月12日、10月19日，每日3场

费用：30,000韩元

活动三：大韩帝国皇帝的下午茶——德寿宫夜晚的石造殿



夜间参观德寿宫的特别活动，内容包括：由专业导览员带领的「石造殿夜间探访」，一边聆听古典乐演奏一边享用高宗皇帝喜爱的咖啡与甜点的「露台咖啡体验」，以及欣赏讲述大韩帝国皇室故事的音乐剧。

石造殿是一座殖民时期风格的西式建筑，融合希腊古典主义和文艺复兴风格，是作为大韩帝国高宗皇帝的办公室和接待外国使节的房间而建造的。 如今的韩国人酷爱咖啡，历史上第一个喝咖啡的人就是高宗。

活动透过宫廷人员的引导，带领参加者走进承载大韩帝国皇室故事的德寿宫石造殿，展开一场穿越时空的特别体验。



日期：9月10日~10月26日，每周三至周日进行，每日3场

费用：26,000韩元

活动四：综合宫廷文化体验——景福宫试食共感



以「观、食、乐、感」为主题的传统文化综合体验活动，透过观看、品味与欣赏表演，参加者能亲身体验宫廷饮食文化。

活动分为宫廷饮食试吃与自由体验两大部份。 试吃环节可选择品尝宫廷茶点「茶谈」或宫廷料理「食道乐」，自由体验环节可於「内烧厨房」制作祈福鳕鱼干（복북어）与栗子糕（율란），於「行廊斋・厨房巷」品尝馒头菓、松子柿饼、炮鷄等传统小吃。 其中，炮鷄源自世宗时期宫廷御医全循义所著《山家要录》，是将切块鸡肉以油煎熟后，再用酱油、面粉、芝麻油、醋等调味而成的料理。

此外，现场还设有传统游戏体验空间与休憩区，让参加者能更完整地感受宫廷文化的趣味与氛围。



日期：9月17日~9月26日

费用：25,000韩元

