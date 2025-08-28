【韓國旅遊】2025下半年首爾宮闕之旅｜景福宮・昌德宮・德壽宮體驗全攻略，中英文導覽輕鬆暢遊

如果你計劃在今年秋天前往首爾，那麼絕對不能錯過「宮闕夜間特別活動」。 從景福宮到昌德宮、再到德壽宮，韓國文化財廳準備了多樣化的體驗，有重現朝鮮皇室茶點的傳統饗宴、在月光下聆聽專業導覽與傳統表演的夜間散策，以及結合試吃、表演與手作的綜合體驗。 今年更貼心推出「外國人專場」，結合中文、英文導覽，讓海外遊客能夠更深入地感受韓國宮廷文化的精緻與浪漫。

活動一：朝鮮皇室茶點體驗——景福宮生果房



「生果房」位於景福宮御膳房「燒廚房」內，是宮中「六處所」之一，原本是專門為國王與王妃準備點心與特別膳食的地方，也是韓劇《大長今》主角徐長今常去的地方。



景福宮生果房體驗活動重現了《朝鮮王朝實錄》記載的宮廷糕點和宫廷藥茶，讓現代人也能品嚐到歷代君主實際享用過的茶點，加上古典寧靜的傳統茶具和宮殿氛圍，穿上韓服到場一定超級出片！



日期：9月3日~11月3日，每日4次

費用：15,000韓元

活動二：【中文導覽】月光下的皇家散步——昌德宮月光紀行



在淡雅月光與蒼翠綠意交織的昌德宮內進行的特別體驗活動，參加者可在專業導覽員的帶領下參觀宮闕各處殿閣、聆聽豐富多彩的宮廷軼事，與「朝鮮國王和王妃」見面，並欣賞大笒獨奏、寶相舞等傳統藝術表演，同時享用茶點。



今年因敦化門施工，路線將從昌德宮金虎門出發，依序參觀進善門、錦川橋、仁政殿、熙政堂、樂善齋、上涼亭、芙蓉池、不老門、愛蓮亭、演慶堂，以及後苑林蔭路等景點。

值得一提的是，本次還專門開設了外國遊客專場，提供英文、中文、日文等導覽服務，真的方便多了！



日期：9月4日~10月26日，外國遊客專場為9月28日、10月5日、10月12日、10月19日，每日3場

費用：30,000韓元

活動三：大韓帝國皇帝的下午茶——德壽宮夜晚的石造殿



夜間參觀德壽宮的特別活動，內容包括：由專業導覽員帶領的「石造殿夜間探訪」，一邊聆聽古典樂演奏一邊享用高宗皇帝喜愛的咖啡與甜點的「露臺咖啡體驗」，以及欣賞講述大韓帝國皇室故事的音樂劇。

石造殿是一座殖民時期風格的西式建築，融合希臘古典主義和文藝復興風格，是作為大韓帝國高宗皇帝的辦公室和接待外國使節的房間而建造的。 如今的韓國人酷愛咖啡，歷史上第一個喝咖啡的人就是高宗。

活動透過宮廷人員的引導，帶領參加者走進承載大韓帝國皇室故事的德壽宮石造殿，展開一場穿越時空的特別體驗。



日期：9月10日~10月26日，每週三至週日進行，每日3場

費用：26,000韓元

活動四：綜合宫廷文化體驗——景福宮試食共感



以「觀、食、樂、感」為主題的傳統文化綜合體驗活動，透過觀看、品味與欣賞表演，參加者能親身體驗宮廷飲食文化。

活動分為宮廷飲食試吃與自由體驗兩大部份。 試吃環節可選擇品嚐宮廷茶點「茶談」或宮廷料理「食道樂」，自由體驗環節可於「內燒廚房」製作祈福鱈魚乾（복북어）與栗子糕（율란），於「行廊齋・廚房巷」品嚐饅頭菓、松子柿餅、炮鷄等傳統小吃。 其中，炮鷄源自世宗時期宮廷御醫全循義所著《山家要錄》，是將切塊雞肉以油煎熟後，再用醬油、麵粉、芝麻油、醋等調味而成的料理。

此外，現場還設有傳統遊戲體驗空間與休憩區，讓參加者能更完整地感受宮廷文化的趣味與氛圍。



日期：9月17日~9月26日

費用：25,000韓元

