好评韩剧《暴君的厨师》惊爆低级错误！误用汉字掀热议，官方出面道歉：「很抱歉造成混淆」

全新奇幻韩剧《暴君的厨师》承认出现汉字（中文）呈现错误，并对观众们致歉。

今天（26日），tvN 周末剧《暴君的厨师》制作组向韩媒TVDaily表示：「在《暴君的厨师》第一集播出时，『太平圣大』的汉字标记出现部分错误。制作组已经确认情况，并正在进行修正作业。」



制作组说明：「修正完成后，将会反映在重播及 VOD 服务中。日后在制作与审核过程中会更加谨慎，避免此类事件再度发生。对於造成的混乱，我们深感抱歉。」

此前，23日播出的第一集中，米其林三星主厨延志永（润娥 饰）意外穿越至古代，与王李献（李彩玟 饰）相遇。剧中出现一面写有「太平圣大」的旗帜，实际上应写为「太平圣代」，却将「代」误写成「大」。



观众指出：「用翻译器一查，竟然变成了⭢太平圣大学。」纷纷批评制作组的疏失。特别是《暴君的厨师》属於融合古装剧类型，并将透过 Netflix 向全球公开，因此更应该严格把关，避免这样的低级错误。



《暴君的厨师》讲述一位在巅峰时刻意外穿越过去的主厨，与最坏的暴君、同时也是绝对味觉拥有者的王相遇后，展开一段生存型奇幻浪漫喜剧。该剧已於 23 日首播，并於每周六、日晚间 9 点 20 分播出。



