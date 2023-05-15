【首尔弘大】被超过10只萨摩耶犬围绕的感觉是这样！爱狗的你一定要来跟它们玩喔〜

生活在大都会中的现代人普遍居住在公寓，空间可能不足以饲养大型犬，又或者平常没时间照顾狗狗，若大家来到首尔旅游，弘大有一个地方能够让我们尽情的与大狗狗玩乐喔！





这里是一家爱犬Café名为「겨울이 머무는집（冬季栖身之家）」，位置就在弘大逛街路上的指标型建筑KT&G想像广场附近的巷弄内，一走近就可以看到外墙挂著招牌萨摩耶犬的照片，相当好认。这里虽然叫做爱犬Café，但其实没有供应甜点与咖啡，主要是收取入场费用一人12000韩元。



入场前店员会细心讲解场内闸门的开关方式，以及希望大家入场后不奔跑，接著会给每一个人一个黑色的橡胶手环，也引导大家到置物间把自己的包包与贵重物品先放置好，店家也有提供拖鞋可更换，当然穿自己原本的鞋子也行，接著就能等待店员们的指示而跟萨摩耶犬玩了。



场馆内分成一楼与二楼，一共拥有超过10只的萨摩耶犬以及一只咖啡色的阿拉斯加雪橇犬，店员会耐心告知我们哪一只狗狗的脾气很好，以及哪一只狗狗比较不喜欢大家靠近它脸部，狗狗的尾巴都有染上浅浅的颜色以供区别，或戴上花领子等特徵让大家方便辨认。



店员先是发给大家几颗干狗粮零食以及狗粮冰块，教导大家先握紧狗粮在手中并让狗狗闻到，然后引导它与你握手或摸摸它的身体，达成后可以再给它吃一颗。不过它们毕竟是营业狗，你手中没有狗粮的话它也会马上转身离开喔！大型犬通常情绪起伏不会太大，比较平稳，不过也会觉得它们有点容易累，可能有特定几只比较常呈现想睡觉的状态。



店员们也会使出浑身解数逗狗狗玩，让它们展现最可爱的一面，也会特别让几只狗摆好姿势与游客们拍照，狗狗真的都非常听话。狗狗也会听店员的指挥一起到外面上厕所，它们即将成群一起进来的时候，店员会指挥游客们Stand by准备录影位置，录下这可爱的画面喔！



店内有一张族谱图，原来这里的萨摩耶犬是一个大家族，一次被这么多萨摩耶犬围绕著，真的相当疗愈。而每天店内会有三个时段是要清场的，分别是14:50~15:10、17:20~17:40、19:30~19:50，会让所有狗狗稍作休息，所以大家要去这家店的时候记得避开这三个时段唷！





店名：Samoyed Cafe 'Winters Village' (겨울이머무는집)

地址：서울 마포구 와우산로17길 19-5

交通方式：邻近地铁6号线上水站1号出口（约364m距离），或直接由2号线弘大入口站9号出口一路往KT&G想像广场逛过来也很顺路。

营业时间：13：00〜21：00 （每周二休息）

注意事项：谢绝10岁以下儿童入场

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