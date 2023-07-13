[首尔必玩]保证不撞衫！制作独一无二的NIKE服装与帽子就这么简单！

在首尔明洞的Nike旗舰店，除了卖场挑高逛起来舒服，总是人潮不断外，还有提供一项服务，那就是「NIKE BY YOU」，亲手选择你想要的图案印制在服装或帽子上，制作独一无二的NIKE单品吧！

在正式营业时间前，虽然已经提前一小时抵达，不过明洞店的门口早已是满满的排队人潮，看起来以观光客居多。要制作客制化的NIKE，必须先来这边抽号码牌，并且选择你想要到店制作的时段，每一小时都有一个时段30分钟，当然热门时段也会很快就额满，选择越晚的时段，即使对游客比较方便，但也有可能到时候基底的帽子或T恤颜色或尺寸已经不齐全喔！店员会把额满的时段划掉，让排队的人潮选择。





在指定的时段回到店内，有围起一个专区让大家制作，每个人可以选择3个单品（包含衣服、帽子加总三个），在店员引导下，先选择想要的基底衣服（长袖、短袖、黑白灰色、帽T、尺寸）与帽子底色（黑帽子非常抢手），接著制作台面上有一台平板以及许多大小不同的图样，制作T恤所需要的较大面积图案请参考平板，桌面上的刺绣图案可以印在帽子上。





当你选定之后就可以告诉工作人员，他们会印出你要的图案并且拿著无痕胶带过来，将你图案暂时贴在你想要的指定位置，还会鼓励你设计制作得很棒！确认之后就请你到制作区的柜台结帐，并开始进行制作，预计40－60分钟就可以取货了！其实加印各种Logo的费用真的不贵，非常鼓励大家在袖子或是衣服偏下摆部分多印一些特别的图案喔！



首尔除了明洞店的NIKE，在弘大店应该也有提供相同的客制化「NIKE BY YOU」服务，大家可以选择离住处比较近的店去抽号码牌，小编觉得弘大店可能更容易满额，所以选择来到明洞店，排队的时候还可以到隔壁的蓝瓶咖啡买一杯来喝喝喔！



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