《鬼灭之刃无限城篇》在韩国上映后爆发力惊人！2025最速破百万，击败《阿凡达》《僵尸女儿》卖座电影

日本热门动画电影《鬼灭之刃剧场版无限城篇：第一章猗窝座再袭》用极短的时间刷新今年在韩国的票房新纪录，超越热映中、口碑极好的《我和我的僵尸女儿》，还有许多卖座大片。

根据韩国电影振兴委员会电影票房综合电算网统计，《鬼灭之刃无限城篇》於 8 月 23 日下午 1 点 55 分左右，正式突破 100 万名观影人次。



这是今年上映所有作品中的最快纪录。自 22 日上映后，仅用两天时间就突破 100 万，速度比《我和我的僵尸女儿》（上映第 4 日达百万）快了两天。

《鬼灭之刃无限城篇》的表现也超越其他卖座大片。例如 2022年《阿凡达：水之道》（导演：詹姆斯．卡麦隆）在上映第 3 日达百万，2025年《米奇17号》（导演：奉俊昊）则花了 4 天。





此外，《鬼灭之刃无限城篇》在开票前的预售量（92 万张）也创下韩国今年最高纪录，远超《阿凡达：水之道》（52 万）、《冰雪奇缘 2》（47 万）、《犯罪都市4》（44 万）。还达成今年最高的首映日观影人次（54 万），超越《僵尸女儿》（43 万）与《不可能的任务：致命清算》（42 万），展现强大票房实力。

电影《鬼灭之刃》改编自同名漫画，内容描绘鬼杀队与最强血鬼们在无限城内的最终决战，本作是剧场版三部曲的第一章。



早先，这部作品也在韩卷入右翼争议，主角竈门炭治郎配戴带有战犯旗设计的耳饰，以及鬼杀队组织设定被批评让人联想到日本帝国学徒兵。

