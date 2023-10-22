与BTS Jimin传恋情！《Heart Signal2》宋多恩遭粉丝恶评洗版，发文警告：已搜集资料

与 BTS 防弹少年团 Jimin 多次传出恋爱传闻的《Heart Signal2》宋多恩，近日发文警告部分粉丝们。

20日，宋多恩通过 IG 限时动态吐露：「第三者的事情拜托不要问我，而是去问别人，我精神很清醒。」接著提到：「不要吓唬我说粉丝团有多可怕、说我正在做会被起诉的事。」并强调已经搜集从以前到现在在 IG、YouTube 的恶评。



接著，宋多恩解释说：「有很多人提到以前的照片，我觉得即使是我今天上传的照片，大家也会说是以前。因爲（大家）不知道我的一天，所以我才没有回覆这样的留言。」



宋多恩之所以上传这样子的贴文，是因爲她不断被粉丝们卷入与 Jimin 正在恋爱的传闻。部分粉丝主张宋多恩以前的贴文是在 Jimin 家里或是同一场所拍摄，不仅如此还挖出两人有同款项炼，还有沙发、餐桌、锅具、地毯和床垫等都一样，约会目击说也接连不断，并不断要求她作出解释。



部分粉丝甚至还会在宋多恩的IG贴文被各种恶评洗版，像是「你就是想要蹭热度」、「长得就像是老阿姨一样，别再装作是 Jimin 的女朋友了」、「不要再追著 Jimin 不放了，放过他吧」、「你现在做的事，不像是正常人的行为」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻