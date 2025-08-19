《前輩，那支口紅不要塗》主廚、一代團UN崔正元，爆持凶器跟蹤騷擾女性

據各大韓媒報導，一代團UN出身的崔正元，涉嫌跟蹤騷擾一名女性，警方已進行緊急措施。

據《SBS》、《TV Daily》等媒體報導，崔正元涉嫌對認識的女性以凶器跟蹤遭擾，首爾中部警察署16日以《跟蹤騷擾法》對此案進行緊急措施，將崔正元立案並且對女性採取保護措施。緊急措施指的是，禁止加害者接近受害者100公尺以內，或透過手機等通訊方式接近，若違反規定將處以1年以下有期徒刑或1000萬韓元以下罰金。目前警方仍在調查崔正元犯罪過程等等。



崔正元2000年就以男子雙人組「UN」出道，擁有名曲〈海浪〉及〈禮物〉等。團體2005年解散，隊友即解散隔年以《宮》（宮—野蠻王妃）「律君」一角在亞洲爆紅的金楨勳。崔正元後來較為人所知的是戲劇發展，演出過《需要仙女》、《奇皇后》、《我的秘密飯店》、《心動警報》等配角，還會擔任戲劇OST演唱者。最近稍有討論度的角色是《前輩，那支口紅不要塗》裡的主廚「柳韓書」，因為角色定位是LGBTQ族群而受關注，劇情和李東河飾演的醫師「姜宇賢」有過超越好友的情誼。



崔正元其實並非第一次發生負面爭議，2023年1月被爆接近已婚的前女友並介入對方婚姻，對方夫妻已進入離婚訴訟，崔正元也被起訴民事訴訟。崔正元雖然嚴正否認，且反告對方丈夫恐嚇、損毀名譽等，但就去年12月出爐的該夫妻離婚訴訟判決，判決書寫明影響夫妻倆的主因是女方持續和崔正元見面，女方判賠丈夫3000萬韓元精神賠償。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究