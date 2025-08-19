《前辈，那支口红不要涂》主厨、一代团UN崔正元，爆持凶器跟踪骚扰女性

据各大韩媒报导，一代团UN出身的崔正元，涉嫌跟踪骚扰一名女性，警方已进行紧急措施。

据《SBS》、《TV Daily》等媒体报导，崔正元涉嫌对认识的女性以凶器跟踪遭扰，首尔中部警察署16日以《跟踪骚扰法》对此案进行紧急措施，将崔正元立案并且对女性采取保护措施。紧急措施指的是，禁止加害者接近受害者100公尺以内，或透过手机等通讯方式接近，若违反规定将处以1年以下有期徒刑或1000万韩元以下罚金。目前警方仍在调查崔正元犯罪过程等等。



崔正元2000年就以男子双人组「UN」出道，拥有名曲〈海浪〉及〈礼物〉等。团体2005年解散，队友即解散隔年以《宫》（宫—野蛮王妃）「律君」一角在亚洲爆红的金桢勋。崔正元后来较为人所知的是戏剧发展，演出过《需要仙女》、《奇皇后》、《我的秘密饭店》、《心动警报》等配角，还会担任戏剧OST演唱者。最近稍有讨论度的角色是《前辈，那支口红不要涂》里的主厨「柳韩书」，因为角色定位是LGBTQ族群而受关注，剧情和李东河饰演的医师「姜宇贤」有过超越好友的情谊。



崔正元其实并非第一次发生负面争议，2023年1月被爆接近已婚的前女友并介入对方婚姻，对方夫妻已进入离婚诉讼，崔正元也被起诉民事诉讼。崔正元虽然严正否认，且反告对方丈夫恐吓、损毁名誉等，但就去年12月出炉的该夫妻离婚诉讼判决，判决书写明影响夫妻俩的主因是女方持续和崔正元见面，女方判赔丈夫3000万韩元精神赔偿。

