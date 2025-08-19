[有雷]《梦想成为律师的律师们》菜鸟郑彩娟一次又一次令前辈李阵郁刮目相看！案件精彩反转不断！（EP.1－2）

[有雷]《梦想成为律师的律师们》一看片名还是一样给人律政剧的感觉，很担心枯燥乏味所以不太想点开，不过剧情的铺陈却相当耐人寻味，反转不断让人想要知道菜鸟如何反客为主！每一集的案件剧情还连结到律师们的个人情感面，让大家感觉到人的温度。

以下为防雷线



剧中郑彩娟饰演一位从面试就迟到，差点失去资格的菜鸟新人姜孝敏，她在最后一刻急急忙忙坐进面试行列，加上衬衫上的污渍，让面试官之一的尹锡勋（李阵郁饰）直接请她离开，不过姜孝敏不放弃仍在门外等候，其余面试官们发现她有著傲人的学历与优秀的过往表现，不想错失人才，而姜孝敏果然面试表现优异，获得了任职机会。并且她选择了最不看好她的尹锡勋所负责的诉讼组。



姜孝敏一开始获得了第一个简单的任务，就是去听取江东城市天然气的股东大会，看股东大会的过程是否有瑕疵。不过她却在简报资料中发现有一个地区的收益连年下降，感到事有蹊跷，决定前往当地勘查。当地温平是一个温泉度假村，泡温泉的店家已经连续营业30年，24小时供应热水，从没变过。但天然气公司的收益为何减低？於是姜孝敏推测是有人在管线中动手脚偷走了天然气，造成天然气公司损失。



她因为私自晚回公司而被前辈尹锡勋责备，甚至要她直接到人事部办理离职，但她提出了许多自己找来的资料，说服了尹锡勋与其他前辈。并且姜孝敏带著大批的资料初次站上法庭，以新人之姿成功获得了胜诉，被告也承认自己偷走了天然气。而现场有许多来自各地的天然气公司，也纷纷递上了名片，希望委托姜孝敏律师来为他们调查是否有业务上的损失而不自知。在一旁观察的尹锡勋，也认可了她的努力。



下一个案件则发生在不孕诊所，一位失控的男子毁损了高价的仪器，只因为他曾存放在此的精子因医院的过失而未能保存，导致他无法使用，原来罹患了睾丸癌的他再也没有生育的能力，难以吞下这口气，选择与医院奋战到底。医院仅提出可以再免费帮他存放精子，但却没有了解这男子与其太太之间的可怜遭遇。尹锡勋说服了这位男子的太太也站上法庭，本来要步入礼堂的两人，女方在结婚前遭遇车祸而几乎毁容，但这位男子仍坚持要完成婚礼。



女子因自己的容貌而信心全失，直到家中有了侄女而让她转移了心情，於是男子希望两人也拥有自己的孩子，但却不幸在此时也被诊断出罹患睾丸癌，医生告知若动完手术之后可能会失去生育能力，於是男子决定先储存好精子在接受手术。手术很成功，但也如同医师所说，他必须用先前储存好的精子来植入妻子体内，此时才发现医院的疏失导致精子已无法使用，让这对夫妻的生子梦想破灭。此案最终以和解作结。



看见这位深情男子，即使太太婚前遭到毁容仍坚持结婚，让姜孝敏反思自己的男朋友，原本打算求婚的男友，在姜孝敏说出了「我有个听障姐姐，以及阿姨」这句话之后，认为孝敏家可能有著基因缺陷，而放弃求婚，去参加更多相亲，让孝敏感到相当心寒。



