[有雷]《夢想成為律師的律師們》菜鳥鄭彩娟一次又一次令前輩李陣郁刮目相看！案件精彩反轉不斷！（EP.1－2）

[有雷]《夢想成為律師的律師們》一看片名還是一樣給人律政劇的感覺，很擔心枯燥乏味所以不太想點開，不過劇情的鋪陳卻相當耐人尋味，反轉不斷讓人想要知道菜鳥如何反客為主！每一集的案件劇情還連結到律師們的個人情感面，讓大家感覺到人的溫度。

以下為防雷線



劇中鄭彩娟飾演一位從面試就遲到，差點失去資格的菜鳥新人姜孝敏，她在最後一刻急急忙忙坐進面試行列，加上襯衫上的污漬，讓面試官之一的尹錫勳（李陣郁飾）直接請她離開，不過姜孝敏不放棄仍在門外等候，其餘面試官們發現她有著傲人的學歷與優秀的過往表現，不想錯失人才，而姜孝敏果然面試表現優異，獲得了任職機會。並且她選擇了最不看好她的尹錫勳所負責的訴訟組。



姜孝敏一開始獲得了第一個簡單的任務，就是去聽取江東城市天然氣的股東大會，看股東大會的過程是否有瑕疵。不過她卻在簡報資料中發現有一個地區的收益連年下降，感到事有蹊蹺，決定前往當地勘查。當地溫平是一個溫泉度假村，泡溫泉的店家已經連續營業30年，24小時供應熱水，從沒變過。但天然氣公司的收益為何減低？於是姜孝敏推測是有人在管線中動手腳偷走了天然氣，造成天然氣公司損失。



她因為私自晚回公司而被前輩尹錫勳責備，甚至要她直接到人事部辦理離職，但她提出了許多自己找來的資料，說服了尹錫勳與其他前輩。並且姜孝敏帶著大批的資料初次站上法庭，以新人之姿成功獲得了勝訴，被告也承認自己偷走了天然氣。而現場有許多來自各地的天然氣公司，也紛紛遞上了名片，希望委託姜孝敏律師來為他們調查是否有業務上的損失而不自知。在一旁觀察的尹錫勳，也認可了她的努力。



下一個案件則發生在不孕診所，一位失控的男子毀損了高價的儀器，只因為他曾存放在此的精子因醫院的過失而未能保存，導致他無法使用，原來罹患了睪丸癌的他再也沒有生育的能力，難以吞下這口氣，選擇與醫院奮戰到底。醫院僅提出可以再免費幫他存放精子，但卻沒有了解這男子與其太太之間的可憐遭遇。尹錫勳說服了這位男子的太太也站上法庭，本來要步入禮堂的兩人，女方在結婚前遭遇車禍而幾乎毀容，但這位男子仍堅持要完成婚禮。



女子因自己的容貌而信心全失，直到家中有了姪女而讓她轉移了心情，於是男子希望兩人也擁有自己的孩子，但卻不幸在此時也被診斷出罹患睪丸癌，醫生告知若動完手術之後可能會失去生育能力，於是男子決定先儲存好精子在接受手術。手術很成功，但也如同醫師所說，他必須用先前儲存好的精子來植入妻子體內，此時才發現醫院的疏失導致精子已無法使用，讓這對夫妻的生子夢想破滅。此案最終以和解作結。



看見這位深情男子，即使太太婚前遭到毀容仍堅持結婚，讓姜孝敏反思自己的男朋友，原本打算求婚的男友，在姜孝敏說出了「我有個聽障姐姐，以及阿姨」這句話之後，認為孝敏家可能有著基因缺陷，而放棄求婚，去參加更多相親，讓孝敏感到相當心寒。



Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞