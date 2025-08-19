《爸爸！我们去哪里？》宋智雅成为职业高尔夫选手！获得KLPGA正式会员资格，韩网友大赞：真了不起！

前国家足球队宋钟国和演员出身朴妍秀的女儿宋智雅获得 KLPGA（韩国女子职业高尔夫协会）正式会员的资格。《爸爸！我们去哪里？》的孩子们都好好地长大了 ㅠㅠㅠㅠ

朴妍秀最近在自己的 IG 上公开女儿宋智雅的照片，并表示：「因爲想成爲高尔夫选手，所以国中1年级的时候进入高尔夫学院。第一次注册选手后在 SOLLAGO CC 进行第一场比赛好像是昨天的事情，时隔6年成爲正式会员，真的不敢相信。」朴妍秀还说：「几乎没有大赛经验的我们，现在把担心和哭泣的时间抛在脑后，我想让大家知道，即使开始得晚，只要做好准备就能做好。我们智雅真的辛苦了，非常感谢帮助我的人。」



KLPGA 的正式会员必须是韩国国籍选手，得满足选拔赛合格或特战入会资格，并通过规定教育和审查才能获得。如果成爲正式会员，就可以参加 KLPGA 巡回赛和梦想巡回赛等正式比赛，可以正式进行职业高尔夫选手活动。而宋智雅参加《2025 KLPGA》第2次正式会员选拔赛，在128名进入决赛的选手中，以第2名的成绩通过，成爲正式会员。

消息一曝光，也在韩网受到热烈关注，韩网友：「那个竞争率很高啊...不是随便做就行，实力、才能、努力都要做好，太厉害了」、「智雅活得很努力啊！真了不起」、「好帅气啊」、「不久前看了智雅出演的放送，真的很认真」、「《爸爸！我们去哪里？》的孩子们都长大了，去寻找自己的梦想，真是难能可贵」、「我的天啊～那个孩子」、「看到她找到自己想做的事情，坚强地前进，感觉很了不起」、「智雅真的很努力，以后也会爲你加油的」、「希望以后能更成功」等等。



而2007年出生的宋智雅和爸爸宋钟国在2013年一起出演《爸爸！我们去哪里？》，被大家所熟知。2015年父母离婚后和妈妈朴妍秀、弟弟宋智旭一起生活成长。



