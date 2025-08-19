韩剧「元祖男神」宋承宪自爆想婚了～坦言看到吴代焕超羡慕：「我也想快点结婚生孩子」

昨天（18日）公开的 YouTube 人气网路节目《干杯哥》（又译心酸的哥哥、可怜的哥哥：申东烨），演员宋承宪坦言渴望遇到另一半的想婚发言，引发了热烈关注。

今年正值出道 30 周年、奔五的宋承宪（1976年10月5日生，48岁），自 1995 年出道一路走来，如今已是中年演员。对尚未结婚的他而言，是否有组建家庭的打算呢？



对此，他表示：「当然想结婚啊。」并笑著回忆道：「之前在拍摄现场我就说过，想快点结婚生小孩，结果吴代焕就说：『哥，要不要把我们家女儿带走？』」

他也羡慕地补充说：「听说吴大焕有四个孩子呢。」主持人申东烨则回应吴代焕一句：「最棒了。」对於多子的吴代焕投以钦佩且赞叹的眼神。



此外，申东烨还在节目上大力地称赞宋承宪的身材。申东烨先是称赞认识宋承宪多年，他的臀部肌肉和 10 年前一模一样，引发全场爆笑。



和宋承宪合作新剧的严正化也附和说：「真的，我们拍摄的时候，他还一直在做深蹲呢。」称赞宋承宪自我管理的模样，令人敬佩。申东烨更打趣地说：「为了我们宋承宪的臀部，干杯吧。」再度引来哄堂大笑。



而宋承宪和严正化主演的全新爱情喜剧《金子般我的明星》讲述顶级韩流女王：林世拉（严正化 饰）在全盛时期突然遭遇事故失忆，25年后她也从青春偶像变成中年过气艺人！尽管失去记忆，她仍坚持回归演艺圈，期间遇上热血又有点固执的基层公务员：独孤哲（宋承宪 饰），两人在碰撞中发展出一段意外的浪漫爱情！ 8月18日已首播，逢星期一、二晚10时20分在Viu上架。



