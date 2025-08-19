《爸爸！我們去哪裡？》宋智雅成為職業高爾夫選手！獲得KLPGA正式會員資格，韓網友大讚：真了不起！

前國家足球隊宋鍾國和演員出身朴妍秀的女兒宋智雅獲得 KLPGA（韓國女子職業高爾夫協會）正式會員的資格。《爸爸！我們去哪裡？》的孩子們都好好地長大了 ㅠㅠㅠㅠ

朴妍秀最近在自己的 IG 上公開女兒宋智雅的照片，並表示：「因爲想成爲高爾夫選手，所以國中1年級的時候進入高爾夫學院。第一次註冊選手後在 SOLLAGO CC 進行第一場比賽好像是昨天的事情，時隔6年成爲正式會員，真的不敢相信。」朴妍秀還說：「幾乎沒有大賽經驗的我們，現在把擔心和哭泣的時間拋在腦後，我想讓大家知道，即使開始得晚，只要做好準備就能做好。我們智雅真的辛苦了，非常感謝幫助我的人。」



KLPGA 的正式會員必須是韓國國籍選手，得滿足選拔賽合格或特戰入會資格，並通過規定教育和審查才能獲得。如果成爲正式會員，就可以參加 KLPGA 巡迴賽和夢想巡迴賽等正式比賽，可以正式進行職業高爾夫選手活動。而宋智雅參加《2025 KLPGA》第2次正式會員選拔賽，在128名進入決賽的選手中，以第2名的成績通過，成爲正式會員。

消息一曝光，也在韓網受到熱烈關注，韓網友：「那個競爭率很高啊...不是隨便做就行，實力、才能、努力都要做好，太厲害了」、「智雅活得很努力啊！真了不起」、「好帥氣啊」、「不久前看了智雅出演的放送，真的很認真」、「《爸爸！我們去哪裡？》的孩子們都長大了，去尋找自己的夢想，真是難能可貴」、「我的天啊～那個孩子」、「看到她找到自己想做的事情，堅強地前進，感覺很了不起」、「智雅真的很努力，以後也會爲你加油的」、「希望以後能更成功」等等。



而2007年出生的宋智雅和爸爸宋鍾國在2013年一起出演《爸爸！我們去哪裡？》，被大家所熟知。2015年父母離婚後和媽媽朴妍秀、弟弟宋智旭一起生活成長。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞