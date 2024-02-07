「东方神起佑赫」与「真．H.O.T.张佑赫」又见面了！回顾路人搞错银赫&张佑赫还是好好笑

H.O.T.张佑赫与Super Junior银赫近日受邀演出知名搞笑短剧YouTube频道「SHORTBOX」，两人的合体不禁让双方粉丝们想起「路人老是搞错他们俩」。

情境剧「《MUSIC BANK》待机室」，剧情大致讲述一个男团「DNA」在待机室里斗嘴，话里还提到NCT泰一，后来前辈Super Junior银赫跑来训话，因为DNA有名成员喝醉在直播时嘲笑银赫现在是谐星了，银赫念他们：「我们那时候连看到H.O.T.还有Jackie前辈的影子都要打招呼！」接著老顽固的批评DNA的烟熏妆像福宝，骄傲的自称是「Super Junior Dance Onetop」，连人家后辈的Ending Pose都要管……



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谁知道，银赫念著念著换H.O.T.张佑赫进来了，银赫向前辈用Super Junior招呼语打招呼「我们是Super Junior」就被当：「哪门子『我们』啊？只有你一个人啊！」银赫闪闪发亮的D&E舞台装也被吐槽，张佑赫说要穿他那样才像偶像（身上（圆滚滚〈Candy〉打歌服），Ending Pose也要像他那样，接著两人开始尬舞，旁边DNA只能呆呆看著两个幼稚(?)前辈。



撇开搞笑的台词与剧本，还有银赫究竟是不是Super Junior Dance Onetop（神童留言来抢头衔了XD），不少网友与双方粉丝都想到两人是知名的「撞脸」艺人啊！而且两人都是舞蹈强者，纷纷表示能同时请到两人同场「绝了」呢！

▼张佑赫（右）



▼银赫（右）



回顾两人撞脸过往，最早在2011年《强心脏》银赫就提过SM有「银鱼Line」，正是长相相似且舞蹈实力都强的自己和张佑赫，隔年《SNL KOREA》轮到张佑赫演出情境剧自嘲「在木浦很会模仿SuJu的银赫」，穿著〈Candy〉装跳了一段〈SORRY, SORRY〉。



银赫和张佑赫也同时有被路人认错的时候，而且都刚好被镜头录下来放送出去！Super Junior团体综艺《SUPER TV》，某集银赫和艺声过同居生活要一起吃饭，隔壁桌抱著孩子的妈妈看著银赫喊「东方神起」又喊「佑赫」，团名和个人艺名没一个对上，连那妈妈的友人都问：「不是佑赫吗？」银赫一连中好几枪，艺声在旁边直接笑倒。



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而这也是2018年的事，张佑赫做客李敬揆和姜镐童的《请给一顿饭》，在向一户人家打招呼时，当中的叔叔误认张佑赫是银赫，不过阿姨听到是H.O.T.吓一跳：「怎么这么年轻？」张佑赫直接爆笑出来，叔叔也补充说像L（INFINITE），他和姜镐童笑成一团。



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