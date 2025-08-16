儿童神曲〈Baby Shark〉（鲨鱼家族）也陷入抄袭争议！最高法院判决并非抄袭，美国作曲家败诉

在youtube上突破161亿观看的洗脑儿童歌曲〈Baby Shark〉被官司缠身多年！最高法院终於做出了判决。

本周（14日），最高法院驳回了美国作曲家 Johnny Only 向韩国教育娱乐公司 The Pinkfong Company （碰碰狐）提出的损害赔偿诉讼上诉，维持原审判决原告败诉。



最高法院表示：「若要使Johnny Only的歌曲被认定为受保护的衍生作品，必须以原著作为基础，保持与原著实质上的相似性，同时进行社会通念上足以成为新作品的修改与增补，并具有新的创作性。原告的歌曲仅在原著上作了些许修改与增补，不能视为具有独创性的作品，因此不受著作权法保护。」

〈Baby Shark〉是 The Pinkfong Company（当时为 Smart Study）於 2015 年制作的童谣，因「宝宝鲨鱼 嘟噜噜嘟噜」（baby shark, doo doo doo doo doo doo.）的歌词与洗脑旋律而在网路上爆红。

▼ The Pinkfong Company 2016年的英文版〈Baby Shark〉已突破161亿观看次数：



▼ Johnny Only主张，〈Baby Shark〉抄袭了他 2011 年发表的童谣〈Baby Shark〉，并於 2019 年 3 月向韩国法院提起 3000 万韩元的损害赔偿诉讼。他称，〈Baby Shark〉是在北美地区的传统童谣基础上赋予独特节奏进行改编的衍生作品。



对此，The Pinkfong Company 则反驳称，该歌曲是基於传统童谣自行编曲，与Johnny Only的作品无关。由於传统童谣不具专属著作权，因此不存在侵权问题。



一审法院认为：「原告的歌曲不足以被认定在传统童谣上添加了新的创作元素，即便具备新作品的创作性，也不足以认定被告侵害了原告的著作权。」因此判决 The Pinkfong Company 胜诉。

二审亦认定Johnny Only的歌曲不属於著作权法保护的衍生作品，驳回上诉。最高法院维持同样判决，为围绕〈Baby Shark〉长达 6 年的诉讼划下句点。

