《暴君的廚師》最新劇照公開！潤娥＆姜漢娜展開緊張的心理戰：御膳房主廚 VS 王的後宮，誰能佔據王的心？

兩位都好漂亮啊！下禮拜就可以看到播出了～

tvN新劇《暴君的廚師》（暴君的主廚）由林潤娥、李彩玟、姜漢娜、崔貴華主演，該劇改編自網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，講述一名廚師在登上事業巔峰的瞬間穿越到過去，雖然要接受極惡暴君的評論，但同時也遇到身為頂級美食家的國王。



今日（15）公開的最新劇照中，自未來的廚師延智英（潤娥 飾）和後宮姜木主（姜漢娜 飾）以不同的理由守護在李憲身邊，形成鮮明的對比。他們誰將佔據暴君李憲（李彩玟 飾）的心？讓人好奇！



正在度過人生最精彩瞬間的延智英竟然遭遇意外事件，突然被迫降至朝鮮時代，從寒酸的樣子到製作王御膳的待令熟手，延智英只有展現獨特的料理才能成功提升自己的身份。因為優秀的廚藝，俘獲絕對味覺李憲的芳心。另外，姜木主作爲李憲的後宮，憑藉美色受到李憲的寵愛，權力有著無盡的慾望，為了達到目的，而不擇手段。姜木主能否在李憲的庇護下如願登上最高的位置備受關注。



而《暴君的主廚》由《來自星星的你》張太侑導演執導，HapJak 編劇執筆，確定在8月23日首播。

