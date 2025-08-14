【韩网热门】人气网路小说《以燮的恋爱》确定改编电视剧 粉丝敲碗最强卡司

制作《秘密森林2》、《或好或坏的东载》以及旗下拥有廉惠兰、李浚赫、李钟硕等明星的韩国娱乐制作公司Ace Factory，已成功购得热门网路小说兼网漫《以燮的恋爱》版权，并著手筹备真人电视剧版。

《以燮的恋爱》原著出自作家金言希，故事讲述一位从未谈过恋爱的财阀三世「太以燮」，因入职同期「姜敏京」的一次挫败而难忘多年，没想到多年后她竟成为他的秘书，从而展开一段甜蜜又充满火花的职场浪漫。 该作品先后推出小说与网漫版本，如今将正式进军真人剧领域。

目前制作时程尚未确定，剧组正进行企划与编剧筹备，待前期准备完成后，将启动选角与拍摄工作。 业界推测，该剧有望於2026年下半年或2027年上半年公开。由於原作拥有庞大粉丝群，网路上早已出现不少「梦幻选角」讨论，男女主角最终会由谁饰演备受瞩目。



韩国网友评论：

1. 网漫搞得一塌糊涂真的很失望，拜托电视剧好好拍吧... 能演这种普通浪漫喜剧的演员应该很多啊

2. 小说看得很开心，很期待

3. 看网漫感觉完全就是靠颜值撑的

4. 拜托让以燮给李钟硕演吧 真的顶级帅哥是俊燮

5. 要天生会撒娇的男演员来演才行 这样才会成功

6. 拜托年纪不要太大

7. 选角请以颜值为主。 他是天生美男啊



8. 拜托让徐康俊来演...

9. 没看网漫，但原著小说看得很开心，如果选角好、改编得好应该不错

10. 看到（角色）的瞬间就想到徐康俊， 哈哈哈哈哈

11. 但这个是靠颜值撑的，而且男主得像小混蛋一样演得很好才行，所以男主演技很重要

12. 男主很重要啊 ，要痞帅且有魅力才行

13. 就是徐康俊啊，他在《奶酪陷阱》里就很会演那种小混蛋的感觉

14. 哇，徐康俊超适合的，拜托.... 拜托来点这种正统浪漫喜剧吧..... 以前看过原著和网漫，很有趣！！ 男主是小混混的感觉，但对妈妈很温柔、工作能力强、很会撒娇，角色很立体。 女主也是能力超强的秘书角色，男主是文科感性派，女主是理科书呆子，两人碰撞的火花很有趣，改编好的话会很有趣

15. 拜托这是我的人生作品，别像网漫那样搞砸，拜托好好拍吧 ᅲᅲ 拜托 ᅲᅲ 拜托 ᅲᅲᅲᅲ这个真的超有趣，拜托好好拍出浪漫喜剧的氛围



16. 女主角如果演不好，会变成超令人郁闷的角色... 拜托剧本好好写啊ᅲᅲ

17. 希望能找个又帅又会演戏的新人。 模特儿转型当演员的也不错

18. 徐康俊和金所泫的组合不行吗.... 但感觉制作公司会硬塞自家演员...

19. 以燮必须要超级帅

20. 这个男主角真的很像小屁孩

21. 如果需要帅气小屁孩的感觉，那就是宋江... 宋江啊..

原文：https://theqoo.net/square/3868338602

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻