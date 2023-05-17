【首尔必吃】小而美的中型「望远市场」吃遍美食Top5考验你的胃容量〜

来到首尔，已经有太多自由行的观光客们知道要到广藏市场以及通仁市场等等地方来吃传统美食，不过今天来为大家推荐一个比较小型一点的市场，位於地铁6号线，一出站跟著妈妈们走就会到达的望远市场。

望远市场位於621的望远站，2号出口上来直接右转进巷子就可以一路通到市场了。望远市场的规模不如广藏市场那么大，也没有左右小巷子，就一条主街道，大约全程花15到20分钟就可以逛完了，这边也有许多在地独特美食，一定要来试吃一下。



TOP1－年糕排骨

当天抵达的时候下著雨，虽然已经10点左右，但市场有一半以上的店铺还没有开始营业，连包饭卷的阿姨也都还在准备中，热腾腾的猪脚还在锅子里滚煮著。在海鲜摊隔壁就能找到这家远近驰名的年糕排骨，他其实是一个很大的大肉球，吃起来像台菜「狮子头」的感觉。





店铺前写著「还没开始排队，可以预约购买」，於是预约了4球10000韩元，老板会给一张号码牌，表示30分钟后可回头来取餐。取餐的时候已经开始排队，超大又鲜甜的肉球，加上老板附赠特制的哇沙米芥末酱料，口味真是一绝。推荐大家一定要吃到。不过边走边吃挺不方便的~





TOP2－多口味QS炸鸡

这一家炸鸡看起来超丰富，就算是大家一般所熟悉的酱料炸鸡，看起来都是红红的，却也分了很多种酱料口味。购买的时候可以只买一人份，会给一个大纸杯装，若买大包装的话就可能混合多种口味一起购买了，不过因为本身不是大食王，只买了单口味的「白酱炸鸡」来尝鲜，其实所谓的白酱就是美乃滋，所以吃起来有点甜味。另外还有起司炸鸡、干烹鸡、辣酱炸鸡、水果辣酱炸鸡等多种口味可以选择喔！





TOP3－炸辣椒镶肉雨耳乐

这一家是以一个青蛙为招牌图案，中文店名是「雨耳乐」，后来到现代百货公司也有分店。一条条青色的辣椒塞满了肉，炸得胖胖的放在橱窗内，也可以自助点餐，虽然是小食同样提供内用的空间喔！





TOP4－炸可乐饼专卖店

这家位於望远市场的尽头，过一个马路就是另一个市场「世界杯市场」了！因为时间还早，很多东西还正在油炸中，而且也担心炸物一吃下去就很容易饱，架上有些古早味麻花卷、炸糯米球等，买了一个马铃薯沙拉口味的可乐饼来吃吃看，味道中规中矩。





当天天气较冷还下著雨，可乐饼正对面是一家鱼板雨辣炒年糕店，有许多人围著吃热腾腾的鱼板，不过他也是正在准备中，有很多口味还没上架呢！

TOP5－可爱小姐姐炸物

因为肚子有点饿，距离拿年糕排骨的时间还久，逛到这家炸物与鱼板感觉很吸引人，美女老板正在炸著蔬菜以及地瓜等小食，点了炸地瓜跟鱼板等等，意外的好吃！地瓜很松软又甜，蔬菜炸物也没在马虎，再来两串鱼板感觉很对味！所以也特别推荐给大家〜





望远市场

地点：서울 마포구 포은로8길 14

交通资讯：首尔地铁6号线621望远站2号出口

营业时间：11:00am比较能看见所有店铺都已开始营业

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