一张庆生照掀波澜！Apink合体独漏孙娜恩，「只是前队友」VS「11年姐妹情」 粉丝叹：回不去的11年

歌手兼演员孙娜恩再次卷入与前团体Apink成员的不合传闻。 起因是近期成员吴夏荣公开的庆生照中，未见孙娜恩的身影，引发了外界的诸多揣测。

日前，Apink成员吴夏荣为了庆祝自己7月19日的生日，在个人社群网站上传了多张派对照片，并写下「谢谢大家的生日祝福」。

在公开的照片中，可以看到吴夏荣与郑恩地、金南珠、尹普美、朴初珑等Apink成员，在一个简朴的空间里享受著温馨的生日派对。 桌上摆著草莓鲜奶油蛋糕和饮料，成员们穿著舒适的便服，亲密地聚在一起，对著镜头露出灿烂的笑容。



然而粉丝们的目光焦点，却是前成员孙娜恩的缺席。 这张照片迅速引发热议，部份网友质疑：「在一起11年了，连生日派对都没被邀请，这太奇怪了」，认为这可能是不合的迹象。 但也有另一派网友持反对意见，认为：「她现在毕竟是前成员了，这可能只是现任成员们的私人聚会」，呼吁外界不应过度解读。



孙娜恩在2022年4月8日，於Apink出道11周年前夕，突然宣布退出团队。 当时的经纪公司IST娱乐表示：「Apink将以朴初珑、尹普美、郑恩地、金南珠、吴夏荣5人体制重组并继续团体活动，孙娜恩将结束团体活动。」



此后孙娜恩正式转型为演员，专注於演艺事业，并陆续主演了tvN《Ghost Doctor》、JTBC《代理公司》及《浪漫这一家》等多部作品。 这次的缺席风波，也让她与Apink成员之间的关系再度成为大众关注的焦点。

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