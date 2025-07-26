44岁张娜拉坦言：「童颜外貌，曾让我长期感到很辛苦」当时接到的作品几乎都大同小异

人气演员兼歌手的张娜拉，吐露了因为童颜外貌而带来的长期苦恼。

近期，官方透过 YouTube 频道《도미나스 DOMINAS》公开了演员张娜拉的多样访谈与近况秘闻。



当天制作组向张娜拉提出一个关於她的普遍印象的问题：「经常听人说你是童颜吧？因为那个形象而感到过负担吗？」

对此，张娜拉以严肃的表情表示：「其实曾经长期感到很辛苦。接到的作品几乎都大同小异。评判的基准总是那样――『这次能不能有个和之前稍微不一样的角色呢？』那就是我找角色的标准。」她吐露了过去的心路历程。



她接著说：「因为我拥有太过亲近的外貌，要做出巨大改变很困难，所以只能一点一点去突破，很长一段时间都是这样。」并坦言「接下来该怎么走，其实现在我也还不确定。」

张娜拉还表示，大家对她抱有「一定很善良、不会发火」的期待心态，「在工作时这反而让我感到辛苦。只是正当地表达有不满而已，却被说和我的长相、形象不一样，这就很为难。」



张娜拉於1981年3月18日生，2001年以首张专辑《First Story》在歌坛出道，主演《开朗少女成功记》和《红豆女之恋》大爆红。成功转型为演员，至今仍持续推出一部部好作品，展现优秀的演技实力，去年透过热门韩剧《好搭档》拿下【2024 SBS演技大赏】中的最高荣誉「大赏」。

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