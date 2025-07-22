DAY6粉丝会实名验证变隐私拷问：粉丝被要求出示金融认证书、生活记录簿引众怒

JYP娱乐公司因旗下乐队DAY6出道十周年纪念粉丝见面会入场过程中引发的身份确认争议公开致歉。

JYP表示：「因本次DAY6粉丝见面会在入场时的身份确认环节，给观众带来了不便和困扰，我们深表歉意。 」

据JYP说明，此次演出由外部运营公司负责入场管理。 在实际执行过程中，现场工作人员擅自要求额外的个人资讯，甚至要求观众出示补充材料，引发了一系列不适当的个人资讯收集行为，严重影响了观众体验。 JYP强调，原本实施身份确认的初衷是为了防止黄牛倒卖、保障真实观众的权益，但在此次事件中，公司未能灵活应对，也未尽到应有的管理责任。

JYP表示，将对该事件负起全部责任，并承诺今后将更加严谨地管理个人资讯的收集流程，杜绝侵犯隐私或不当操作的发生。 同时，JYP也将与运营方核实具体情况，并对因过度身份核验而无法入场的观众，提供门票全额退款，并将在后续公告中说明具体的补偿流程。



此次风波的导火索在於部份粉丝在现场入场时，被要求出示贴有照片的实体身份证作为唯一有效证件。 即便是在官方选举中可用的学生证、已过期的身份证，甚至是员工证、健康保险证、户籍本、公务员证等一律不被认可。 有观众反映，因证件照片与本人略有差异，还被要求出示住址、证件号，甚至连金融认证书、生活记录簿等也被列为补充核验材料，做法引发广泛争议。

事件曝光后，众多粉丝在社交平台表达不满，认为JYP此举不仅缺乏人性化处理，更侵犯了个人隐私权。 尽管JYP及时道歉并承诺补偿，但此次风波也暴露出其在大型活动现场管理和用户体验上的诸多问题，亟待改进。

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